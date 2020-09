El PP de Lugo propone un circuito de motocrós, referente en el noroeste, en el antiguo vertedero de Teixeiro

0

El grupo del PP de Lugo pedirá al gobierno local que impulse un circuito municipal para la práctica del motocrós enduro y para otras modalidades como el trial, crono de enduro, quads, entre otras, en una parcela de titularidad municipal de 6,58 hectáreas que está situada en el antiguo vertedero de Teixeiro.

El portavoz popular, Ramón Carballo, explica que el Concello tendría que asumir el coste de la obra y luego buscar, para su mantenimiento, una fórmula de cesión de la explotación. El concejal del PP explicó que según los estudios realizados in situ en la citada parcela con representantes de lo colectivos y asociaciones que practican esta deporte, «os traballos para facer o circuíto terían unha duración de dez días, cun investimento aproximado para acondicionar as pistas de adestramento duns 50.000 euros, e a zona elixida sería idónea, non só pola orografía do terreo e o entorno se non porque na súa superficie se podería, nun futuro ampliar estas instalacións para albergar outro tipo de circuítos como motocrós de iniciación, trial, zona de quads e rutas de enduro».

Carballo manifestó que el esfuerzo económico «se vería recompensado e se rentabilizaría en pouco tempo porque o circuíto se convertería nun referente de Galicia para os afeccionados ao motocrós, xa que neste momento os lugares máis cercanos para facer campionatos a nivel nacional están nas Neves en Pontevedra ou na Bañeza».

Promesa de Lara Méndez

El portavoz del PP apuntó que la asistencia a competiciones más básicas se estima en 2.000 personas, con lo que la creación de esta dotación «está máis que xustificada». Aseguran que los aficionados a esta modalidad deportiva de Lugo están decepcionados «polo incumprimento da alcaldesa da súa promesa, xa que en outubro de 2018, durante a recepción a Jorge Prado cando gañou o mundial na categoría MX2 prometeu habilitar, en breve, unha pista de motocrós».