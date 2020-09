Inversións da Deputación na UNED e no Rato

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 04/09/2020 13:04 h

A voceira socialista da Deputación, Pilar García Porto, informou de que a xunta de goberno deste venres aprobou a licitación do contrato para o subministro de material informático e de novas tecnoloxías para o Centro Asociado da UNED en Lugo, ao que a institución provincial destina 185.000 euros.

Concretamente, son ordenadores, impresoras de alto rendemento e sistemas de videoconferencia que permitirán a renovación do equipamento tecnolóxico de diferentes estancias da UNED, como o salón de actos, a aula de extensión, o Centro de Proceso de Datos (CPD) e a sala de AVIP, para o inicio do próximo curso universitario. Esta nova dotación axudará aos docentes a mellorar a calidade dos contidos dixitais da plataforma telemática da Universidade, como as emisións en directo e as gravacións das clases impartidas.

García Porto explicou en rolda de prensa que esta aportación súmase a achegada este ano pola Deputación por preto de 300.000 euros para os gastos derivados do funcionamento do Centro Asociado da UNED en Lugo, como os de dirección e coordinación, administración e servizos, titorías, locais, edificios, instalacións e materiais, ou os desprazamentos de profesores para participar na dirección, xestión e docencia en seminarios e convivencias do centro.

Reforzo Parque Móbil

Así mesmo, a xunta de goberno aprobou o procedemento de contratación dun camión con cisterna de emulsión asfáltica para o Parque Móbil da Deputación, cun orzamento de 65.000 euros. «Deste xeito, pasaremos de contar con 3 equipos de rego a 4, reforzando un instrumento fundamental de cooperación da Deputación cos Concellos como é o Parque Móbil, pois afórralles custes no acondicionamento das vías municipais», subliñou Pilar García Porto.

Máis dotacións no entorno do Rato e Paradai

Na xunta de goberno tamén foi aprobada a adxudicación do aluguer de catro cabinas sanitarias autónomas móbiles, totalmente accesibles, e o seu mantemento e limpeza diarias para a súa instalación no entorno do Paseo do Río Rato e dos hortos urbanos dos parques do Río Rato e de Paradai. O orzamento do contrato é de 23.500 euros e a súa duración prolongarase ata o 2023. Estas cabinas sanitarias deben instalarse en menos de 15 días.

En canto aos hortos urbanos, a deputada asegurou que previsiblemente neste mes de setembro estarán as parcelas adxudicadas aos seus usuarios e usuarias. Os terreos estarán en condicións óptimas no momento no que as persoas beneficiarias vaian a traballalos. A Deputación conta con 150 hortos no Parque do Rato e 34 no de Paradai. Un total de 175 novos espazos uniformes, agro ecolóxicos e accesibles con máis servizos.

Prorrogado o encargo a Tragsa do servizo de limpeza

Na reunión deste venres a Xunta de Goberno acordou prorrogar á empresa pública TRAGSA o servizo de limpeza e mantemento dos distintos edificios e dependencias da Deputación. Conta cun orzamento de 202.000 euros e será por un período de 3 meses, ata decembro.

A voceira socialista do Goberno lembrou que o pasado mes de marzo a Deputación resolveu o contrato coa empresa que tiña adxudicado o servizo de limpeza das dependencias provinciais debido ao incumprimento de obrigas esenciais como o abono de salarios e encargou o mesmo con carácter provisional á empresa pública Tragsa garantindo a continuidade dos 32 postos de traballo.

Tragsa, medio propio instrumental da Deputación dende finais do pasado ano, farase cargo do servizo de limpeza de maneira provisional, mentres se desenvolve a tramitación dun novo concurso para adxudicar outra vez o contrato.

Apoio ao barrio da Milagrosa

A Xunta de Goberno aprobou unha subvención excepcional, por valor de 20.000 euros, para a Asociación de Veciños, Comerciantes e Industrias da Milagrosa. «Con esta axuda queremos amosar o apoio da institución provincial cun dos barrios máis importantes, senlleiros e hospitalarios de Lugo, que por desgraza, está a vivir unha situación complicada pola crise sanitaria da Covid-19. Facemos esta aportación económica tendo en conta que esta asociación impulsa iniciativas e actividades durante todo ano que dinamizan a vida social e económica deste barrio de Lugo e, por extensión, de toda a cidade», asegurou García Porto.