O Concello lembra que recibiron o novo auditorio con deficiencias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 03/09/2020 19:56 h

Despois das críticas do PP polo estado de abandono e a mala imaxe que da o perímetro que rodea ao novo auditorio, que xa é competencia municipal, desde a área de Patrimonio do Concello sinalaron este xoves que se está a traballar «nunha serie de importantes deficiencias que implicaban a necesidade de investir nela máis de 300.000 euros antes de que puidese entrar en funcionamento».

Desde o goberno local apuntaron que nunha primeira valoración económica efectuada polos técnicos, derivada dos informes elaborados trala visita que lles permitiu realizar a Xunta a finais de febreiro, detectáronse unha serie de eivas que condicionaban a súa apertura ao público, «xa que o edificio só dispón de subministración eléctrica de obra, polo que non foi posible nin sequera probar os sistemas de climatización, ascensores, seguridade contra incendios, intrusión ou ventilación, entre outros».

Ademais, sinalaron que ante a tardanza na finalización das obras e do equipamento, a maior parte destes dispositivos esgotaron as garantías dos fabricantes sen ter uso.

O goberno local explicou que, «debido ás dimensións do auditorio e á súa complexidade sería preciso a realización das postas en marcha de cada unha das instalacións por parte de empresas especializadas, realizando a verificación do correcto funcionamento das mesmas». Un proceso «no que se está traballando actualmente» e que foi cuantificado en torno aos 230.000 euros, «cifra á que habería que engadir 18.000 euros para subsanar outras deficiencias da construción e máis de 66.000 euros en axardinar e acondicionar a parcela exterior».

Dende o Concello apuntaron que precisamente durante o acto de recepción do edificio a edila de Gobernanza, concellería na que se inclúe o servizo de Patrimonio, Paula Alvarellos, deixou constancia de que se solicitaría que na acta oficial se incorporasen os informes que recollían o estado no que se atopaba o auditorio. «Unha circunstancia pola que, dende o goberno local, se cualifica de desfachatez as présas tan relativas do Grupo Municipal do Partido Popular por darlle uso á infraestrutura, tendo en conta non só as condicións nas que foi entregada senón tamén que se tratou dun proxecto que a Xunta tardou máis de 15 anos en culminar», sinalaron desde o Concello