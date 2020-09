Arroxo anuncia este jueves cambios en el carril de la ronda

0

El PP en el Concello de Lugo se sumó este miércoles a la petición de que cerrar ya el carril peatonal de la Ronda da Muralla puesto en marcha durante las primeras semanas de la pandemia para que la ciudadanía tuviese un lugar más en el que pasear en la ciudad. Ahora, el PP también entiende que el carril debe reabrirse al tráfico y, en vista de que el BNG no lo hace, Ramón Carballo pidió ayer a Lara Méndez que interviniese mediante la comisión de tráfico y acabase ya con ese carril. Sin embargo, parece que hoy será el día en el que se conocerá por fin la desaparición del carril peatonal. El teniente alcalde, Rubén Arroxo, dará este jueves una rueda de prensa en A Mosqueira para presentar la imagen de como quedará esta zona peatonalizada y también anunciará la solución al carril peatonal cerrado con conos.

El miércoles, el portavoz del PP aseguraba que «a cidade non pode agardar máis tempo a que desde o goberno local se decidan a dar unha solución ao carril peonil da Ronda da Muralla que tanto dano está a xerar ao pequeno comercio do casco histórico, polo que esixe a Lara Méndez que tome cartas no asunto ante a inacción total de Rubén Arroxo», dijo Ramón Carballo. También explica que «ante o inminente inicio do curso escolar e as reiteradas queixas de comerciantes, traballadores de diferentes gremios e a cidadanía en xeral é preciso que o bigoberno se decida a dar a tan demandada solución, polo que insta a Lara Méndez a convocar de xeito inmediato a comisión de tráfico para abordar unha solución antes de que a Ronda da Muralla sexa unha ratoneira co comezo do curso lectivo», aseguró el portavoz popular. Ramón Carballo dijo que la alcaldesa debería meter en la comisión de tráfico a todos los partidos del concello para que pudiesen aportar ideas a este asunto que sigue sin cambios desde hace años. «Urxe dar unha solución a este problema, xa que ao colapso que se provoca á circulación, se engade a nefasta imaxe que se transmite aos turistas que chegaron a Lugo, ao ver a un monumento Patrimonio da Humanidade como é a Muralla rodeado de conos, como se estivera nunhas obras permanentes», aseguró el portavoz popular.

Desde la Catedral a la calle Vilalba, un tramo que podría permanecer

El BNG llevaba en su programa de gobierno un gran paquete de peatonalizaciones en la ciudad y por ello podría ocurrir que una parte del carril peatonal de la Ronda se convierta en definitivo. Todo indica que Arroxo anunciará este jueves la supresión de muchos tramos con conos alrededor de la Muralla, pero uno de los que podría estar llamado a quedarse como definitivo es el que va desde la calle Santiago, a la altura de la puerta de la catedral, hasta la calle Vilalba. Con ello se «ampliaría» en cierta medida el tramo peatonal del cruce con la calle Aguirre, el Seminario y la Praza da Constitución, que ya funciona como gran zona de ocio.