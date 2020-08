El Concello de Lugo prorroga hasta el 1 de noviembre las terrazas en la ciudad

0

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, mantuvo en la mañana de ayer una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría de Lugo, Cheché Real, para abordar las preocupaciones del sector con relación a las nuevas limitaciones de apertura y la reducción de horarios impuesta para frenar la propagación del covid-19.

Al finalizar el encuentro, la regidora socialista anunció que el gobierno local prorrogará el plazo de ampliación de las terrazas —adoptada en el mes de mayo— hasta el 1 de noviembre, coincidiendo con la fecha que tradicionalmente las casetas del pulpo permanecían abiertas tras el San Froilán (este año no habrá), «mantendo ata entón a reorganizaron provisional dos espazos públicos da capital co fin de que os establecementos poidan ou ben ampliar as terrazas das que dispoñen ou ben instalalas no caso de que non as teñan».

Desde el gobierno local señalan que se trata de una planificación de carácter excepcional «coa que, dende o inicio do descofinamento, se pretendeu axudar á dinamización económica do ramo e que, xa na súa orixe, estivo aberta a ter continuidade».

La alcaldesa apuntó que se trata de contribuir a la recuperación de estos negocios «e concilialo co mantemento do espazo necesario para a circulación de vehículos de emerxencia pero tamén co dereito da veciñanza para desprazarse sen barreiras propiciando igualmente que existan puntos de encontro e esparexemento social ao aire libre». La regidora hizo un llamamiento «á responsabilidade de todas e todos co fin de garantir a convivencia e a saúde pública».

Las medidas que se diseñaron en la primavera se basaron, principalmente, en cinco supuestos: la ampliación de las terrazas en las zonas peatonales que así lo permitían; el corte del tráfico en las calles Mallorca y Recatelo, tanto para favorecer su colocación como para incrementar las zonas de paseo de los ciudadanos; la instalación de mesas y sillas en vías de anchura suficiente o, en caso contrario, la utilización, al efecto, de algunas áreas de aparcamiento situados en frente. Por último, se posibilitó también la ubicación de terrazas en las plazas y calles de mayor amplitud.

Por su parte, los locales se vieron en la obligación, entre otras normas, de señalizar las distancias de seguridad y no exceder la instalación de mobiliario más allá de la longitud de su fachada

«Ante a realidade que estamos a vivir e na que sigue existindo un risco sanitario para a pobación que conleva restriccións de todo tipo, o que queremos dende o Concello é seguir axudando ao empresariado local a sobre levar os efectos da crise, co obxectivo de minorar as perdas que poidan estar sufrindo. Sendo conscientes de que se trata dunha realidade que atinxe á totalidade das cidades e dos países, o que queremos é facer da Administración Local unha das principais aliadas do tecido produtivo como así o estamos demostrando dende o inicio da pandemia», sostuvo Lara Méndez, que concluyó su intervención anunciando que, de forma pareja, la hostelería continuará quedando exenta del pago da tasa por ocupación da vía pública.

Nueva ordenanza

La alcaldesa apuntó que el gobierno local estudia, además, la modificación de la actual ordenanza por la que se regulan las terrazas para ampliar los espacios en los que se pueden instalar. «Unha posibilidade que esixirá a presentación de proxectos específicos que garden homoxeneidade no seu aspecto segundo os criterios establecidos», señaló Lara Méndez.

El presidente de los hosteleros califica la campaña de verano de nefasta

El presidente de los hosteleros de Lugo, Cheché Real, ha calificado como «nefasta para el sector» la actual campaña de verano.

A falta de conocer los datos de pernoctaciones de agosto, Real ha lamentado que la situación es «muy mala» porque los brotes de covid-19 «saltan en cualquier lado, donde uno menos se lo espera». Esto provoca, dijo, «numerosas cancelaciones de última hora» y que muchas personas «prefieran quedarse en casa».

En este mes de agosto, la incidencia del virus en localidades como O Incio o Monforte hace pensar que los datos serán especialmente bajos en la Ribeira Sacra y otras comarcas del interior.

Por este motivo, Real ha insistido en pedir al Gobierno de España un «rescate del sector de la hostelería y el turismo», algo que ya se ha dado «en otros países de Europa» a través de diferentes ayudas o bonificaciones fiscales.

Cambios en el horario nocturno

Cheché Real también ha solicitado la «reapertura del ocio nocturno» en las mismas condiciones que otros locales de hostelería, ya que estos establecimientos tienen «licencia para trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Es un agravio comparativo con otros locales y no entendemos por qué no pueden abrir hasta la una», indicó Real.