El Concello valora cambiar las fechas del Caudal Fest por el covid-19

lugo 25/08/2020 17:53 h

El Concello de Lugo se plantea mover las fechas de los conciertos del Caudal Fest ante el aumento de los casos de Covid-19 que se están dando en España, en Galicia y en la propia ciudad y así intentar evitar que el festival pueda generar más contagios entre los asistentes al mismo.

De momento, no está tomada una decisión al respecto. Todo dependerá de la evolución de los próximos días, especialmente del brote que surgió en un pub de Lugo y que ya acumula 23 afectados y varios negocios cerrados. La intención del Concello es hacerlo, no solo porque se pensó en que ayudaría a dinamizar más la hostelería y el consumo en la ciudad, si no porque se estudió un protocolo de seguridad e higiene muy estricto, con el que confían que no se produzcan contagios. Hay que recordar que los conciertos están pensados para menos de 800 personas y al aire libre.

La programación de este año reunía a figuras como Ana Guerra, Izal o Amaral, entre otros grupos e intérpretes como Hard GZ, Dorian, los lucenses Holywater y David Prado, Chica Sobresalto, Ortiga, Martita de Graná, M-Clan y Baiuca. De hecho, la venta de entradas iba a buen ritmo tanto para los primeros conciertos, el 3, 4, 5 y 6 de septiembre, como para los últimos, el 17, 18, 19 y 20. Incluso, hay grupos como Izal que agotaron las entradas.