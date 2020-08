Ofensiva del PP para reclamar los trenes «que se merece Lugo»

0

El PP de Lugo ha pasado a la acción en materia de infraestructuras y anunció en la mañana de este domingo, en un acto celebrado delante de la estación de tren de Lugo, la petición a ADIF de una reunión para recibir información del cronograma de intervenciones previstas para la mejora de las infraestructuras y de los servicios ferroviarios.

En el acto estuvieron el vicesecretario de Participación del PP, y diputado por Lugo, Jaime de Olano; la presidenta provincial del partido, Elena Candia, diputados autonómicos y nacionales, senadores (José Manuel Barreiro, entre otros); el portavoz municipal, Ramón Carballo; concejales; y el portavoz provincial, Javier Castiñeira.

En palabras de Elena Candia, «o PP demanda con firmeza do Goberno para Lugo o imprescindible fortalecemento dos servizo ferroviarios». Tras anunciar la solicitud de reunión con ADIF, recordó que «non é a primeira vez». Recordó que en el 2018 una representación de los vecinos de Lugo visitó la empresa ferroviaria, siendo recibida por el presidente de entonces, Juan Bravo, y por la de aquella directora general de Explotación, la lucense Isabel Pardo de Vera, hoy presidenta de este organismo.

«Nesa reunión déusenos explicacións e asumiuse un compromiso cronolóxico para que Lugo non quedara desvinculada duns bos servizos ferroviarios, especialmente da alta velocidade», dijo Candia, quien apuntó que bajo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, «concretáronse as obras para o tramo Lugo-Monforte-Ourense, así como inversións que poderían aproximarse aos 700 millóns».

Transcurrido el tiempo, ahora la presidenta del PP de Lugo dijo que «as últimas noticias que temos son negativas e incluso o posicionamento do PSOE na nosa provincia tenos profundamente preocupados, porque parece que eliminou da súa axenda o compromiso con Lugo no que aos servizos ferroviarios se refire».

La ahora diputada en el Parlamento añadió que con ánimo constructivo «dicimos alto e claro que Lugo non vai quedar á marxe dos servizos ferroviarios que merece a nosa provincia». Recordó la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de la provincia poder tener una red ferroviaria digna.

«Os populares non imos a permitir que non se cumpran os compromisos adquiridos con Lugo. Queremos unha reunión con Adif para que, sobre aquelo que se nos explicou no 2018, vexamos os avances e se ratifiquen o compromiso coa nosa provincia», señaló Elena Candia.

Por su parte, Jaime de Olano calificó de «abandono» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Lugo y a Galicia. Apuntó que se aprovechó la pandemia del covid-10 «para suprimir servicios que son fundamentales y que conectan nuestra provincia y toda Galicia con el resto de España». Olano explicó que el Gobierno, según se desprende de sus respuestas a diputados y senadores, no tiene una previsión de cuándo recuperará los servicios suprimidos.

Jaime de Olano dijo: «Observamos una absoluta dejación de funciones por parte del Ministerio de Fomento y el sorprendente silencio cómplice del Partido Socialista en la provincia de Lugo y en Galicia, que cuando tienen que elegir entre sus vecinos y el señor Sánchez, siempre se ponen del lado del señor Sánchez y abandonan a sus vecinos»