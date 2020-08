¿Qué se puede hacer en Lugo el jueves 20?

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 20/08/2020 08:49 h

La música llegará el jueves 20 a las calles y salas de conciertos de la ciudad.

Por un lado, sigue el programa cultural y de ocio, Tardeos na Tinería, que pretende impulsar un nuevo movimiento social y de ocio para dinamizar la ciudad, que se desarrolla los jueves y viernes, de 18.00 a 22.00 horas, hasta el día 3, en el barrio de A Tinería. Habrá música y otras actividades, como obradoiros, a cargo de empresas del barrio de A Tinería, para grupos reducidos y con inscripción previa en empresariosdatineria@gmail.com.

Por su parte, la guía Lidia De la Fuente ofrece visitas guiadas gratuitas en A Tinería, todos los jueves a las 19.00 horas, con salida desde Porta Miñá, también hasta el día 3. La visita dura una hora y es necesario anotarse en info@caminosconarte.com. Esta tarde tratará sobre San Froilán.

La música también inundará las calles de la ciudad con el programa Dixieland nas rúas, todos los jueves hasta el día 10, una gran oportunidad para los amantes del jazz. De este modo, entre las 20.30 y las 22.00 horas, por las calles del centro, actuarán The Swinning Flamingos Street Band, Musklat Rubmlers, The Dixie Blinders, Dixielendas y High Society Jazz Band.

Al Club Clavicémbalo llegará el concierto de Chisme, a las 23.00 horas. Se trata de una propuesta «unipersoal incatalogable», un proyecto «fundamentado nas raíces do tardocapitalismo: individual, cun repertorio composto case sempre en no-lugares e sacudido polo único feedback da tecnoloxía. Un alter ego do artista visual e tamén, por veces, escritor: Fernando Epelde, gañador do premio Proyecto Demo de Radio 3 co seu anterior proxecto, Modulok, e ben coñecido polo seu traballo como compositor de bandas sonoras para cine e teatro». Tienes disponibles los trabajos Chisme#1 (2017), Alcàsser92 (2017), Médium (Raso Estudio, 2019) y Todo es ficción (Raso Estudio 2020).

En cuanto a Sarria, el humorista David Amor pone fin al ciclo de comedia Sarria Sorrí, que organizó Etiqueta Negra Producciones. El espectáculo será a las 21.00 horas en el parque de Santa Mariña. La entrada es gratuita, previa reserva.

También continúa hasta el día 24 el VII Festival Bal y Gay de A Mariña. Habrá un concierto del Cuarteto Quiroga en la Basílica de San Martiño, en Foz, a las 20.30 horas.