Tráfico seguirá vigilando la N-VI a su paso por Lugo

La Voz de Galicia la voz

lugo 12/08/2020 13:52 h

En la mañana de este miércoles se celebró la junta local de seguridad y entre los puntos tratados entre el Concello, la Subdelegación del Gobierno y los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado en la ciudad destacaba la seguridad viaria en la N-VI a su paso por el municipio, concretamente en el tramo de 2,4 kilómetros recientemente cedido por el Ministerio de Transportes al Concello.

A pesar de la cesión, y de que en un primer momento se dijo desde el Concello que sería la Policía Local quien asumía las competencias de seguridad, esta mañana señalaron que «mantense o acordo alcanzado no ano 2017 de delimitación da demarcación territorial en materia de tráfico e seguridade viaria, no que se fixan as zonas de control por parte dos efectivos da Garda Civil e da Policía Local».

Esto significa que los agentes de la Benemérita podrán seguir vigilando y controlando la seguridad vial de la carretera. Hay que recordar que fuera del ámbito ahora municipal sigue activo un radar fijo, en la subida a Garabolos, y que mantienen el radar móvil en casi toda la N-VI a su paso por el término municipal. Por este motivo, seguirán los controles que efectúan los agentes, por ejemplo, en el enlace del Balneario.