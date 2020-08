Gran discrepancia entre alcaldes sobre la entrega de fondos a Hacienda

Fachada de la Casa do Concello de Guitiriz

La Voz de Galicia XOSÉ MARÍA PALACIOS, SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ 12/08/2020 20:42 h

A favor o en contra en función de las siglas. La entrega de remanentes de los concellos a Hacienda, acordada en días pasados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y resuelta con el voto de calidad del presidente, genera disparidad de puntos de vista. Responsables municipales del PSOE ven bien la medida, rechazada por alcaldes del PP. En medio de esa división, en la corporación de Becerreá se acordó una declaración unánime en contra, con el PP, el PSOE y el BNG compartiendo criterio con el alcalde, Manuel Martínez (Galicia Sempre).

«Tenemos remanentes y estamos teniendo problemas para gastarlos», dijo la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira. La regidora aplaudió que se tomasen medidas para que los concellos puedan usar sus fondos y no necesitar endeudarse: «No se entiende» la situación actual, dijo, molesta al no poder gastar las administraciones que han cumplido la norma de gasto. Por su parte, Carlos López, alcalde de A Fonsagrada, reconoció que aunque su municipio no entraba en ese apartado por tener deuda, la medida resultaría útil para los ayuntamientos.

El alcalde de Portomarín, el popular Juan Serrano, señalaba esta semana en redes sociales: «Os concellos do rural estivemos en primeira liña de fogo sanitaria, facendo milagres, sen axuda do Goberno, que era quen tiña o mando e responsabilidade, e agora páganos con esta traizón. Que saiban os veciños de Portomarín que de seguir isto adiante levan de cada un 500 euros». Serrano destaca que un concello como el suyo «fixo o que se nos mandaba», «e non gastamos tanto en luces e parafernalias», en referencia y con ironía al alcalde Vigo, Abel Caballero, presidente de la FEMP.

El alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, cree que la medida es injusta: «Prémiase a irresponsabilidade; o que non se premia é o aforro», dijo. El regidor puso chairego como ejemplo que el ahorro realizado en el Concello en años pasados permitía disponer de fondos para cubrir la aportación correspondiente a próximas obras: por ejemplo, el 20 % del total en la mejora del abastecimiento de agua, cuyo presupuesto se sitúa en torno a 1,3 millones de euros. La consecuencia de que los concellos se queden sin fondos le parece clara: «A obra pública non só se vai reducir senón que vai desaparecer», aseguró.

Por su parte, en la declaración acordada por el Concello de Becerreá se recalca que el acuerdo tomado por la FEMP ha roto el consenso y la unanimidad que eran notas destacadas en la actividad de ese organismo y que los municipios habían logrado disponer de fondos gracias al esfuerzo y a la buena gestión. Los portavoces de las cuatro formaciones presentes en la corporación solicitan soluciones para que los ayuntamientos puedan gastar sus recursos.