Lugo marca os retos da museoloxía social

La Voz de Galicia VÍCTOR LÓPEZ S.V.

LUGO 06/08/2020 19:16 h

O mundo mira a Lugo con tinguiduras de cobiza nos ollos. E non é para menos. Encarna Lago, directora da Rede Museística Provincial de Lugo; Silvia Blanco, directora do Museo Natura Ibérica de Carracedelo; Ana Goy, profesora de Humanidades na USC; e Maite Ferreiro, vicepresidenta da Deputación, participaron onte na presentación da Declaración Lugo-Lisboa, un documento que sintetiza as conclusións adoptadas na Conferencia Internacional sobre Museoloxía Social de cara a unha aposta pola sostibilidade social, económica, medioambiental e política para construír o tecido museístico do futuro máis próximo. O epicentro das mesas de traballo foi a provincia de Lugo, que se coroou como arquetipo dos museos que colocan ás persoas como eixo central da súa actividade.

Este congreso, organizado pola Rede Provincial en colaboración coa USC e a Universidade Lusófona de Lisboa, serve como posta en valor «do traballo que se fai dende os nosos museos e a nosa universidade para conectar con propostas culturais e académicas a nivel internacional», tal e como destacou Maite Ferreiro, que cualificou o resultado como «unha experiencia de cooperación inédita que sitúa a Lugo na vangarda da museoloxía social».

Unha labor complicada

Non era un reto sinxelo, de feito para sacar adiante a Declaración Lugo-Lisboa foi necesario, segundo palabras de Encarna Lago, «un intenso debate». Se a iso sumamos todas as adversidades ás que o grupo de traballo se tivo que enfrontar, a súa publicación pode definirse como «un fito histórico» que aínda que estaba previsto sacar á luz hai uns meses, está xa connosco.

O documento, que se leu no salón de actos do Pazo de San Marcos, resulta dunha vital importancia para a trama museística lucense e global. Nel sinálanse os retos aos que terán que enfrontarse os museos no ámbito social, ambiental, político e económico, así como as claves para avanzar na súa transformación en base a unha nova forma de entender a súa oferta, construída «coas persoas e para as persoas», salientou Encarna.

Tanto a vicepresidenta da Deputación de Lugo como a directora da Rede Museística tiveron mostras de agradecemento para toda a malla colaborativa e para un sistema de alianzas «que se espalla polos 67 municipios da provincia». A Declaración Lugo-Lisboa convértese dende hoxe nun patrón a seguir e nun exemplo de democratización cultural onde universidade, museos, axentes políticos e cidadanía se dan a man para traballar xuntos por unha nova realidade.

Os dez puntos do tratado

A Conferencia Internacional MINOM, que se realizou este ano e por primeira vez de xeito virtual, contou coa inscrición de máis de 600 persoas de todo o mundo, xesta que deixa en evidencia o interese que suscitou a súa temática e a necesidade de apostar por unha museoloxía social que se adapte aos cambios da comunidade e se manteña en constante evolución.

O tratado, que defende o papel dos museos como espazos de convivencia para todas as persoas, pretende por en valor «o patrimonio, a memoria e os seus soños de futuro».

A Declaración Lugo-Lisboa sintetiza en dez puntos aspectos como a promoción do rol socio-afectivo dos museos, que tratarán de integrar á veciñanza e de traballar con ela, ou a defensa dun modelo innovador, responsable e activo, que se aproxime máis á realidade actual que á de tempos arcaicos.

Fomentar o coñecemento, desenvolver o instinto creativo e resolver os problemas de exclusión, violencia ou desigualdade tamén están entre os seus obxectivos para vindeiros exercicios.

Por último, a carta insiste no deber de apoiar a protección dos dereitos humanos, así como en dar cabida a procesos de aprendizaxe e investigación que non deixen fóra a ningún dos grupos xeracionais. Pero sen dúbida, se hai algo no que se fai fincapé, é en buscar a sostibilidade nos catro ámbitos dimensionais que enfilaron tanto o congreso como o convenio.