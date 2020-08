Britany Miller, baja inesperada para el Ensino

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia CARLOS RODRÍGUEZ

06/08/2020 19:27 h

El coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo del deporte. El Ensino no podrá contar con una de sus mejores jugadoras la próxima temporada. Britany Miller, que se encuentra en su país de origen, Estados Unidos, desde que estallará la crisis del coronavirus, anunció recientemente al club que no volverá a la ciudad amurallada. La jugadora ha alegado motivos familiares relacionados con el propio covid-19 como la razón para no regresar a Lugo.

El club ha querido mostrar públicamente su comprensión y respeto hacia la decisión tomada por Miller, así como transmitir que «es una jugadora de la casa, una lucense más, y las puertas del equipo siempre estarán abiertas para ella. Britany será parte del club y del recuerdo del ascenso a LF en Valencia».

Además, desde el Ensino no se ha dejado escapar la oportunidad de ensalzar el compromiso de la americana con el equipo: «Alegre, divertida, siempre con una sonrisa en la cara y exigiéndose siempre el 100% en cualquier entrenamiento, Miller es, además, una líder dentro y fuera de las canchas. Le deseamos toda la suerte del mundo en lo personal y en lo familiar». ?

Miller llegó a Lugo en la temporada 2017/2018, una campaña muy especial para club y afición al tratarse del curso en el que se logró el ascenso a Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto nacional. La pívot norteamericana había aceptado recientemente la propuesta de renovación del club, de hecho, su continuidad había sido anunciada junto a la de otras jugadoras importantes del equipo y la del cuerpo técnico.