A Deputación de Lugo achega 40.000 euros para apoiar ao sector da automoción

LUGO 04/08/2020 12:20 h

O Presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e o presidente da Asociación Provincial de Reparación e Venda de Automóbiles e Recambios de Lugo (APREVAR), Luis Abelleira, veñen de asinar un convenio a través do que a institución provincial achega 40.000 euros para axudar á compra das instalacións do colectivo, que agrupa a 530 asociados, o que supón unha porcentaxe superior ao 85% das empresas lucenses do sector da automoción.

José Tomé subliña que se trata dunha mostra do «compromiso e do apoio da Deputación aos sectores produtivos da provincia para dinamizar a economía e manter e crear emprego». A contía ten como obxectivo axudar a financiar a adquisición das instalacións que APREVAR ten na cidade de Lugo, que inclúen aulas, talleres, salón de actos e unha biblioteca.