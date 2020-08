A Deputación de Lugo renova o acordo co Colexio de Graduados Sociais para atender ás persoas sen recursos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 03/08/2020 19:36 h

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e o presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo, Manuel Núñez, asinaron o convenio a través do cal a institución provincial achega a esta entidade 25.000 euros, unha aportación económica que fai posible o mantemento do servizo gratuíto de información e asesoramento sociolaboral a veciños da provincia en situación de vulnerabilidade e con escasos recursos que foi activado en marzo do pasado ano grazas ao apoio da Deputación.

Desta prestación, a cargo dun equipo de 92 profesionais do Colexio de Graduados Sociais, beneficiáronse 64 persoas ao longo do 2019. As persoas interesadas en empregar este servizo poden solicitar unha cita previa expoñendo o motivo da consulta e a zona da provincia cubrindo o formulario colgado na web desta entidade https://graduadossocialeslugo.com/. Posteriormente establecerase unha data para a reunión na sede do Colexio.