«No descarto nada. Ahora tengo tiempo y seguiré madrugando»

31/07/2020 09:16 h

-Usted, que aparecía en las encuestas como el político mejor valorado y el más conocido de su partido y arrastra voto de otros partidos ¿Se plantea ahora jubilado volver a la política?

-No descarto nada. Cuando me aparté de la primera linea dije que seguiría en el PP porque soy del Partido Popular. De hecho sigo con algunos cargos y colaborando con el partido. Como en las últimas elecciones autonómicas, en las que lo hice como un afiliado más. No soy de cerrar puertas sin motivo alguno y por tanto mientras me acompañen la salud y las ganas, que las tengo, veremos lo que depara el futuro. Estoy muy agradecido del apoyo que sigo recibiendo después de tantos años. De momento cojo vacaciones y luego ya veremos. No soy de cerrar puertas ni de decir «de esta agua no beberé». Me aparté de la primera linea, pero ahora no sé cual va a ser el futuro. Yo soy de madrugar mucho y de actividad constante y no voy a dejar de trabajar de un día para otro; porque el cuerpo me pide actividad.