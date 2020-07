La alcaldesa preguntará a los vecinos qué hacer con la Fábrica da luz

0

Lugo 30/07/2020 19:17 h

Ciudadanos insistió ayer en preguntar a la alcaldesa si cuenta con algún plan para evitar tener que pagar los 2,4 millones de euros a los que le obliga una sentencia por el fallido contrato de la Fábrica da Luz. Tras un recorrido año a año por las vicisitudes de esa concesión, Lara Méndez concluyó su turno de palabra con el anuncio de una iniciativa que preguntará a los vecinos de Lugo qué desean hacer en el entorno de la Fábrica da Luz a orillas del Miño.

«Iniciaremos unha consulta popular para que todos os lucenses digan que é o que queren para dinamizar e poñer en valor, non so a Fábrica da Luz, senón todo o entorno do Miño», afirmó la regidora, que lo más cerca que estuvo de responder a la pregunta de Olga Louzao fue cuando afirmó que «sempre» actuarán «no interese da veciñanza».

«Existe algunha posibilidadde de evitar esos pagos millonarios e perder a concesión?», le había preguntado Louzao, pero Méndez se detuvo en reprocharle su parte de responsabilidad al concejal popular Ramón Carballo, tarea que acometió tras desglosar los hitos del contrato remontándose al año 2007.

«Mínima autocrítica»

Carballo recriminó, por su parte, a la alcaldesa que en su intervención no hiciera «unha mínima autocrítica pola nefasta xestión» y le afeó que ese fuera además el tono de este y de los últimos plenos.

Precisamente, el PP presentó el pasado mes de junio una proposición en el pleno que fue aprobada por unanimidad, en la que se exigía perseguir a las autoridades públicas por su responsabilidad en la «frustrada concesión da Fábrica da Luz». «O que sucedeu con estas instalacións é unha colección de despropósitos», señaló ayer Carballo, en la misma línea expresada también por Olga Louzao, que volvió ayer a leer un fragmento de la sentencia que condena al Concello a la indemnización millonaria: «No puede afirmarse que el Ayuntamiento haya actuado de manera diligente».

Tras las intervenciones de los portavoces de ambos grupos municipales, la alcaldesa empleó el último turno de palabra para anunciar que abriría un proceso de participación público para conocer los usos que la ciudadanía lucense desearía proporcionar a la zona del río Miño en la que se encuentra la instalación y a sus alrededores.