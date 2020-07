El Concello amplía su estructura jerárquica con la provisión de 28 puestos clave

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 29/07/2020 19:56 h

La junta de gobierno de esta semana aprobó las bases específicas de los concursos para la provisión de 13 jefe/as de sección y otros tantos responsables de servicio, con funcionarios del Concello y de otras administraciones públicas. En el baremo de méritos que se tendrán en cuenta figura la antigüedad y la experiencia de las y los candidatos.

La medida, según explican desde alcaldía, complementa otras ya en vigor como la existencia de una nueva RPT, la validación de la propuesta de la OPE 2020, en la que se incluyen otras 44 plazas, así como la creación de una bolsa de trabajo para 42 categorías profesionales.

El ejecutivo de Lara Méndez asegura estar dando pasos para «acadar o dimensionamento axeitado do cadro de persoal da institución local co fin de incrementar a eficiencia dos servizos municipais».

Bases específicas

Ayer por la mañana, la junta de gobierno aprobaba las bases específicas que regirán los concursos para la provisión de 28 puestos de trabajo que podrán ser cubiertos tanto por funcionarios de carrera del Concello, como es el caso de los jefes de sección y los adjuntos, así como por personal funcionario de otras administraciones públicas que podrán ser jefes de servicio. «Postos dunha gran relevancia, en tanto desempeñan funcións de coordinación e dirección nos diferentes departamentos, que redundarán no seu maior rendemento e eficacia e nunha mellor organización das tarefas e dos recursos dos que dispoñen», señaló la responsable del área de Gobernanza.

Así, entre los puestos de jefes de sección que se ofertan ahora están los de patrimonio, organización de recursos humanos, movilidad urbana y sanciones, entre otros.

Praza en propiedade

Paula Alvarellos señaló que «para calquera dos dous procesos, as persoas candidatas deberán dispoñer de praza en propiedade, tendo transcorridos dous anos dende a obtención da mesma con carácter definitivo e, xa dentro do baremo de méritos que se valorarán, figura a antigüidade, a experiencia, o grao que se teña consolidado, o traballo desempeñado, a permanencia ininterrompida no posto dende o que se concursa, así como a formación académica impartida ou recibida nos últimos 15 anos, as titulacións das que se está en posesión, o coñecemento da lingua galega e mesmo a conciliación da vida laboral e familiar».

Todos esos factores serán ponderados por la Comisión de Valoración para seleccionar a los adjudicatarios.

Las bases destinadas al personal municipal se publicarán en el BOP y en el tablón de anuncios del Concello, mientras que las abiertas a los empleados de otras administraciones tendrán difusión en el BOP, en el DOG y en el BOE. Alvarellos insistió en que la medida complementa otras ya en vigor, como la existencia de una nueva RPT.