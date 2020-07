Superhéroes donde se les necesita: en la Canella do Hospital

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 28/07/2020 18:24 h

Daniel Blanco y Óscar Páez toman el testigo del programa Tarde e tardiña esta tarde en la Canella do Hospital. Representarán un espectáculo de nuevo circo para público familia titulado Crunch!, que contará con doble pase a las 17.00 horas y a las 18.30. Después, a las 21.00 horas, será el turno de II Centenario Ronseltz, una obra para público adulto. Aunque ambas representaciones son gratuitas, para garantizar un número limitado de asistentes es necesario retirar la entrada en www.entradaslugo.es.

«¿Dónde están los superhéroes cuando se les necesita? Es una pregunta que estamos acostumbrados a hacernos sobre los amigos, los políticos, la familia, etc..alguna vez ellos fallan pero los superhéroes siempre estarán allí para cuidarte». Así presenta a los protagonistas de la obra Crunch! la compañía Muu. Se trata de un espectáculo de «nuevo circo, clown, malabares, saltos mortales, golpes y caídas con las que aprendemos y salimos adelante», explican.

Dispuestos a ayudar

Daniel Blanco y Óscar Páez encarnan a dos superhéroes que están dispuestos a todo para ayudar, aunque las cosas no salgan siempre como quieren. La crisis, la conciliación laboral y familiar... son problemas que se hacen difíciles incluso para ellos. «En el fondo todas somos superhéroes», afirman desde la compañía.

La representación dura unos 50 minutos y habrá dos pases: a las 17.00 horas y a las 18.30 horas.

Después, el programa incluye una obra para público adulto, que comenzará a las 21.00 horas. Se trata de II Centenario Ronseltz, a manos del colectivo Ronseltz, que vuelve a reunirse para esta ocasión después de muchos años.

Ronseltz se dio a conocer mediante recitales en varios puntos d dentro y de fuera de Galicia y con la publicación de una revista del mismo nombre. Su puesta en escena oscilaba entre el humor posmoderno y la provocación punk. Con la palabra como referente casi único, Ronseltz utilizaba ocasionalmente, no sin ironía, referencias a la vanguardia y medios propios de la performance.

Cabe recordar que mañana jueves día 30 de julio se celebrará en Ligonde Eirexe (Monterroso) el festival As estrelas do Camiño, en el que Altalaplana y Comando Curuxás pondrán la música y donde el actor Carlos Blanco interpretará uno de sus monólogos humorísticos. El plazo para reservar entradas a este espectáculo terminó el pasado domingo y el concello de Monterroso informó ayer de que estas se habían agotado. Los organizadores advirtieron de que estarían alerta para implementar cualquier cambio necesario requerido por la crisis sanitaria.

Mercadillo de San Pedrín

Hoxe?•?De 17.30 a 20.00 horas?•?Rúa San Pedro e Campo Castelo?•?Todos os mércores • Os comercios da zona posterior ao Concello, na Rúa San Pedro e na praza de Campo Castelo, engalánanse un mércores máis de verán para amosar os seus productos a locais e visitantes. Unha vintena de establecementos participan no Mercadillo de San Pedrín, impulsado polo Concello de Lugo, no que se expoñen na rúa productos como roupa, zapatos e obxectos de decoración. Ademais, a cita desta tarde contará con música que remontará aos asistentes á década dos 80 e 90.

O venres será o turno para gozar do Mercado da Milagrosiña, onde se desenvolverán unha serie de actuacións e exhibicións de baile numerosos varios pases en dúas quendas: de 10.00 da mañá a 13.30 horas e de 17.30 da tarde a 20.30 horas.

Obradoiro de breakdance e slackline

Mañá •?De balde •?De 16.00 a 20.00 horas •?Continúa na cidade de Lugo a exhibición de estilos urbanos en diferentes prazas e dentro do programa +Xti, financiado polo Plan Nacional contra as Drogas. No caso de mañá, as actividades trasládanse, de 16.00 a 20.00 horas, á Praza de Augas Férreas, onde haberá un obradoiro de breakdance e outro do deporte de equilibrio de slackline.

Xa en agosto, o día 1, de 17.00 a 20.00 horas, terá lugar unha quedada de Street Workout no Parque Rosalía de Castro. Para este evento é preciso inscribirse, o mesmo día da celebración e nas inmediacións do parque, antes das 18.30 horas.

Repartiranse 400 euros en 15 premios e haberá retos de probas técnicas e de resistencia. Esta quedada contará con un speaker e un xurado encargado de decidir aos gañadores.

Protocolo contra el covid para peregrinos

El Concello de Triacastela recordó ayer a través de su perfil en Facebook que aquellos peregrinos que lleguen a Galicia desde Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja o Portugal, deben inscribirse en el registro habilitado por la Xunta de Galicia en la web: https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros. También pueden hacer esta gestión por vía telefónica a través de una llamada al número 881002021.