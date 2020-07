¿Que se pode facer en Lugo o sábado 25?

0

Lugo 24/07/2020 20:39 h

Óscar Pérez leva ás súas costas moitas festividades do Día de Galicia e ten presente que a de hoxe será moi particular. Volverá a tocar ás portas da igrexa de Santiago de Castelo onde se criou, pero sabe que este ano será diferente. O grupo de música tradicional Os Xílgaros, que fundou hai sete anos, aproveitará a ocasión para render unha homenaxe aos que perderon a vida nesta pandemia.

—¿En que consistirá a actuación de hoxe?

—Sobre as 12.30 horas estaremos na igrexa. Tocaremos unhas pezas antes e despois da misa, que é ás 13.00 horas e colaboraremos no momento de alzar o cáliz, no que tocaremos o Reino de Galicia. Non vamos a poder entrar polo tema do aforo, pero tocaremos fora nos xardíns porque unha cousa bonita da igrexa de Castelo é que ten uns xardíns moi grandes.

—¿Como altera o coronavirus esta festividade?

—Co covid-19 non se poden facer procesións, polo que ao finalizar a misa tocaremos unhas cantas marchas procesionais e outras para amenizar a xornada, ao fin e o cabo é o patrón de España e de Galicia, temos que dar un pouco de ambiente e alegría para pasar polo que estamos pasando. Noutras circunstancias fariamos pasarrúas, pero decidimos que non por respecto aos que están pasando o loito pola perda dun ser querido.

—¿Será hoxe o Día de Galicia máis raro que viviu?

—A verdade é que levo indo desde neno e si, é o máis raro. Pero polo resto... Hai anos que se xunta máis xente que outros, así que tampouco se nota niso. Eu trouxera as festas de volta no 2015, antes era día de festa, pero non a había porque non a organizaba ninguén. Xusto ese ano faleceu o párroco que botou toda a vida aquí, así que tamén, a nivel individual, quero renderlle unha ofrenda floral no seu quinto aniversario. Eu son de Castelo e o grupo, aínda que sexa Os Xílgaros de Lugo, non deixa de desenvolverse no colexio da parroquia e ensaiamos aquí, hai un vínculo máis próximo.

Volven os menús romanos

O obradoiro «Culina! Unha cociña na Domus» volve como cada sábado ao museo universitario para afondar nos segredos da cociña na antiga Roma. Consiste nunha visita guiada ao xacemento da Domus do Mitreo e conta cunha actividade de arqueoloxía experimental na que permite o público participante fai un percorrido pola historia que sirve para aproximarse á sociedade, á alimentación e á cultura material da antiga Roma.

A actividade, duns 35 minutos, inclúe o percorrido polo xacemento e outras salas expositivas do museo, seguido dunha experiencia didáctica. A entrada é de balde para o público interesado, xa que está incluída no prezo da entrada ao museo.

O programa desenvólvese as mañás de todos os sábados dos meses de xullo e de agosto, a partir das 11.30 horas. Para participar é necesario reservar unha praza a través do número de teléfono móbil 610 323 926 ou ben no enderezo de correo electrónico mitreo.lugo@galipat.es.

Mil visitantes

A Domus do Mitreo recibiu máis de mil visitantes desde a reapertura tralo peche obrigado pola pandemia. Logo duns primeiros días de incertezas e do período de adaptación social aos hábitos requiridos polas autoridades sanitarias, o museo da USC rexistrou na última quincena de xuño 275 visitas, un fluxo que se incrementou en xullo, cando A Domus contabiliza xa 750 visitantes, segundo indica o persoal encargado do acceso. As fins de semana chéganse a superar as 100 visitas diarias.

«A Domus do Mitreo mantén intacto o seu atractivo e está a consolidarse como un dos principais atractivos turísticos dunha cidade que goza dunha riqueza patrimonial extraordinaria»

A afluencia ao xacemento é máis modesta que a do verán pasado, pero a profesora de Historia da USC, Dolores Dopico, directora científica do espazo, salienta: «A Domus do Mitreo mantén intacto o seu atractivo e está a consolidarse como un dos principais atractivos turísticos dunha cidade que goza dunha riqueza patrimonial extraordinaria».