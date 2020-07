¿Qué se puede hacer en Lugo el jueves 23?

0

Lugo 22/07/2020 20:26 h

Son varias las citas con la música que hoy confluyen en la ciudad. Las propuestas son variadas e idóneas para la jornada de calor que se espera, pues todas se celebrarán al aire libre, de manera que también se reduzcan los riesgos ante el covid-19.

La primera de esas citas fusiona el pasado romano de Lugo con el sonido de la zanfoña, de la mano del arqueólogo Celso R. Cao y del músico Germán Díaz. Ambos conducirán a partir de las 22.30 horas, desde la terraza de la Casa do Saber, la tercera y última de las visitas musicalizadas a la Domus do Mitreo organizadas en el marco del programa Na Bocanoite.

El arqueólogo y responsable de la excavación del yacimiento, Celso R. Cao, conducirá, con la ayuda de imágenes proyectadas en la fachada lateral de la Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo, una visita virtual a través de la historia y de los restos encontrados y conservados en ese museo.

Patio de butacas

Las personas interesadas en participar como público en este espectáculo, para el que se habilitará como patio de butacas el atrio de la catedral de Lugo, pueden retirar las entradas en las oficinas del área de Cultura de la Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo, de 10.00 a 13.00 horas. El aforo máximo es de 86 personas y a lo largo de esta mañana todavía es posible retirarlas.

Otra de las propuestas musicales para la tarde es la que ofrece el ciclo de Ruadas da Escola Municipal de Música. En concreto, será el grupo de saxos el que se desplace a la zona de Campo Castelo a las 18.00 horas para hacer disfrutar de su repertorio.

También dentro del casco histórico se enmarca la nueva cita de Tardeos na Tinería, donde la música correrá a cargo del dj Dan Castellaneta, de 18.00 a 22.00 horas. Dentro de esta oferta de ocio diurno planteada por la Asociación de Empresarios de A Tinería se incluye también una propuesta para los más pequeños en A Casiña de Paula, con un taller de decoración de cajas de madera. Las familias interesadas pueden inscribirse a esta actividad, con un coste de 6 euros con material incluido, y descuento para los hermanos, en acasinadepaula@gmail.com o en el número 657 505 194.

La escucha vaciada

Como contrapunto a estas citas al aire libre, es posible disfrutar desde casa de La Escucha Vaciada, proyecto en el que participó el artista residente en Lugo Sebastián Sandoval. Según sus autores, es un recorrido sonoro que invita a la escucha reflexiva de las ciudades, localidades o barrios confinados. Junto a sonidos de Berlín, Chile o México, Sandoval propuso el estallido en aplausos de Lugo.

Al margen de la música, el gremio de libreros celebra hoy un particular Día del Libro, aplazado por el covid-19.

Sarria Sorrí

Chegan ao programa do Sarria Sorrí dous dos cómicos con mellor resposta do público: Álex Clavero e Quique Matilla. Ambos de Valladolid, habituais do Comedy Central e El Club de la Comedia, levan moitos anos percorrendo locais de todo o país e na actualidade triunfan en dous teatros da Gran Vía cada un co seu espectáculo individual. Os seus faladoiros céntranse na vida cotiá desde o seu particular punto de vista.

As entradas para este espectáculo son de balde, pero é preciso retiralas antes por unha cuestión de aforo. Para elo, hai que acudir a un dos establecementos colaboradores en Sarria: Adarve, Casino, El Parisien, O Meigallo, Travesía dos Soños e Tucán. Alí pode pedirse de xeito gratuito a tarxeta Sarria Sorrí. Con cada consumición feita ata hoxe, o cliente recibe un selo e so se precisan dous para poder pedir a invitación, que se pode solicitar no mesmo establecemento.

O Vello Cárcere cumpre 133 anos

A área de Cultura conmemora hoxe a apertura do Vello Cárcere hai 133 anos cunha exposición virtual nas redes sociais coa etiqueta #ExpoVirtualOVelloCárcere, elaborada a partir das imaxes aportadas pola cidadanía sobre este espazo de memoria.