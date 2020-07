Piden alternativas al puente de Uriz, cuyo tonelaje está limitado

0

Lugo 22/07/2020 18:21 h

Decenas de vecinos volvieron ayer a manifestarse en el puente de San Esteban, conocido como Uriz porque une esa localidad del concello de Begonte con Gaioso, en Outeiro de Rei. Protestan por la falta de alternativas que permitan salvar el río Ladra sin dar un enorme rodeo, pues el puente ha sido limitado a un máximo de diez toneladas. Los vecinos aseguran que esto perjudica a empresas de madera, explotaciones lácteas afincadas en la zona, pero también a particulares y al transporte escolar el próximo curso. «Non estamos dispostos a asumilo», clamaba ayer uno de los concentrados, residente en uno de los cuatro concellos afectados.

La limitación del paso a un máximo de diez toneladas fue una medida adoptada por la Diputación de Lugo para proteger la infraestructura y limitar los riesgos, según explicaron los presentes en la protesta. Sin embargo, esa restricción no vino acompañada de una alternativa, según lamentan, lo que obliga a un rodeo de unos diez kilómetros.

Mil afectados

«A regulación do tonelaxe faise porque din que non é seguro para este peso», explicaba ayer uno de los vecinos reunidos a las 12.00 horas sobre el puente para reclamar una solución que permita abreviar un trayecto que afecta, según algunos presentes, a unas mil personas, entre trabajadores de las empresas locales y particulares.

«Aféctanos ao transporte de madeira, ás explotacións de leite e de carne, ao transporte escolar e á recollida de lixo. Entendemos que isto causa un gran prexuízo»

«Somos catro concellos afectados. Dun mesmo concello somos oito parroquias. En total seremos sobre mil afectados directamente. Aféctanos ao transporte de madeira, ás explotacións de leite e de carne, ao transporte escolar e á recollida de lixo. Entendemos que isto causa un gran prexuízo», señalaba uno de los manifestantes.

Entienden que, como vecinos de esos cuatro concellos, se quedan «incomunicados» a raíz de esta limitación de tonelaje impuesta en la carretera que une Rábade y Friol porque el puente sobre el río Ladra no es el único que cuenta con una restricción máxima de 10 toneladas. También se encuentra limitado el puente hacia Ombreiro que permite pasar sobre el río Narla.

«Non é lóxico que non ofrezan solucións porque supón un custe e un gasto para todos, que pensamos que non podemos consentir», señalaban ayer los vecinos, concentrados de nuevo en el puente de San Esteban. Lamentan que se haya generado un problema que no existía sin aportar una solución o una alternativa a la limitación del tonelaje.