Veinte personas multadas el fin de semana por no usar la mascarilla

Lugo 21/07/2020 09:19 h

El pasado fin de semana fueron sancionadas veinte personas en la ciudad por ir sin mascarilla. La Policía Nacional propuso multa para 14 y la Policía Local hizo lo mismo con otras seis.

Los primeros diez casos se dieron el viernes, en un local de ocio de la calle Tui, a donde fueron requeridos los agentes de la Policía Nacional por las llamadas de algunos vecinos que alertaron del ruido a pesar de las altas horas de la madrugada. Los agentes comprobaron al llegar que al menos diez personas estaban allí sin mascarilla. Todos ellos fueron identificados y propuestos para sanción. También acudió al lugar la Policía Local, que levantó otra acta de inspección al propio establecimiento por estar abierto fuera de su horario, lo que es falta grave y lleva aparejada una sanción económica de 301 a 30.000 euros, además de la propuesta de cierre, que puede llegar hasta un año de plazo.

Otras dos denuncias de la Policía Nacional por no llevar mascarilla se produjeron en el casco histórico. Otra fue en la estación de autobuses.

Un mujer que no viajó

La sanción de la estación de autobuses le fue impuesta a una mujer que intentó subir a un bus interurbano para viajar desde Lugo sin llevar la mascarilla. Cuando el conductor le pidió que se la pusiese ella se negó a hacerlo, por lo que fue llamada la policía. Cuando llegaron la sancionaron por no poner la mascarilla, pero como la mujer insistía en no usarla, le impidieron subir al autobús, que se marchó sin ella, perdiendo así el viaje y recibiendo además la sanción.

Muchas llamadas

La Policía Nacional informó ayer que recibió muchas llamadas por personas que no se la ponían, pero que una vez advertidos lo hacían y explicaban que era por desconocimiento.

La Policía Local por su parte formuló seis denuncias por no llevar la mascarilla a lo largo de todo el fin de semana.

Responsabilidad

Hosteleros y comerciantes en general no deben tener condescendencia con quienes no hagan uso correcto de la mascarilla en terrazas o demás lugares de ocio. Toda la población se juega mucho en la actual situación como para andarse con remilgos o vergüenzas a la hora de exigir la mascarilla. Quien no tenga el suficiente civismo para cumplir las normas y respetar a los demás, se merece que le nieguen una caña o la carta del menú, porque de poco vale facturar si vuelve la pandemia y hay que cerrar de nuevo.

Poco ambiente en los bares en el primer día del uso obligatorio de la protección

La obligación de llevar mascarilla está resultando difícil especialmente para la gente que está de vacaciones. Mientras que los vecinos o las personas que recorren la ciudad haciendo gestiones llevan puesta la mascarilla, es evidente que entre quienes están de vacaciones y de visita, la restricción sienta peor. Por ello, ayer las terrazas no tenían un ambiente como suele ser habitual en la ciudad en estas fechas. No poder disfrutar del terraceo con toda libertad parece disuadir a muchos de usar las mesas y la buena gastronomía de las tapas de la ciudad. En Campo Castelo, la Praza Maior, o la Praza da Soedade y toda la zona de vinos, ayer había muchas mesas vacías a mediodía, cuando otros años a estas alturas era casi imposible encontrar mesas en las terrazas del centro de Lugo a mediodía.

Menos conciencia de los visitantes que de la población local

Ayer en las calles de Lugo prácticamente nadie iba sin mascarilla. Era difícil encontrar a alguien incumpliendo la normativa. Sin embargo en las terrazas, más de la mitad de los que estaban en ellas todavía no la llevaba puesta, o se la habían sacado. Y la mayor parte de quienes estaban en las terrazas incumpliendo la norma eran visitantes, en parejas, familias enteras con los hijos e incluso grupos de personas a las que se veía con los mapas de la ciudad.

Varios hosteleros confirmaron que muchos visitantes, en cuanto tomaban asiento en las terrazas, se sacaban las mascarillas como si no fuese obligatorio su uso, lo cual ponía a los camareros en la difícil situación de tener que advertirles y pedirles que se pusiesen la protección, a pesar de que en muchos casos crea malestar en el cliente.