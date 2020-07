Tomé apoya a Caballero: «Porque acaba de chegar e aínda ten moito recorrido»

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 14/07/2020 00:30 h

El presidente de la Diputación, José Tomé, felicitó ayer al Partido Popular «porque o señor Feijoo gañou claramente as eleccións» y le deseó lo mejor durante los próximos cuatro años. Además, Tomé reconoció que el BNG se llevó los votos de otras formaciones ya que consiguió agrupar papeletas a favor de Ana Pontón.

Sobre su partido, el presidente de la Diputación aseguró que se han mejorado algunos resultados con respecto a los comicios celebrados en el año 2016, «aínda que foi claramente insuficiente, como amosaron os resultados». Sobre el candidato socialista Gonzalo Caballero, Tomé recordó que Feijoo «leva no Parlamento moitos anos e, por outra banda, Ana Pontón é deputada dende o 2005, mentres que Caballero leva seis meses no Parlamento, e iso nótase e págase», aseguró.

El presidente recordó que «no caso do partido socialista, conxugáronse varias cousas. A pandemia provocou un bombardeo constante contra a xestión de Pedro Sánchez e isto pasou factura. Ademais, na provincia de Lugo súmase a problemática de Alcoa, que fixo que o panorama non fose nada bo para o PSOE».

Tomé dio las gracias a todos los votantes que apostaron por la formación socialista y felicitó a los demás partidos por el esfuerzo realizado. Asimismo, añadió que «os resultados hai que aceptalos» porque «son democráticos.

«Difícil gañar á primeira»

Sobre Caballero, dijo Tomé que hay que tener en cuenta que lleva poco tiempo al frente del partido y que «é difícil gañar as eleccións á primeira. Nin Felipe González o conseguiu nin outros presidentes do PP». El presidente de la Diputación de Lugo reconoció que Gonzalo Caballero «ten un bo proxecto» y está convencido de que «chegará o seu momento», aunque asume también que el candidato debe conectar más con la gente y, al mismo tiempo, darse a conocer. Para Tomé, el panorama podría cambiar en cuatro años. «Caballero vai ter moitio recorrido, tan só hai que ver a xestión de Vigo que fai o seu tío, do cal tamén se lle pegará algo con seguridade», añadía el socialista ayer.

El alcalde de Monforte valoró que el PSOE subiese en la ciudad a pesar de la pandemia

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, explicó ayer que, afortunadamente, «a xente non tivo tanto medo ao covid-19 como parecía que ía ter». Asumió también la baja participación en toda la provincia de Lugo y recordó la importancia que tiene ejercer el derecho al voto. «A participación estivo 20 puntos por debaixo da que teríamos nun período normal, a pandemia xogou o seu papel», añadió Tomé, que también recordó que los resultados obtenidos este domingo en las urnas son «lexítimos e democráticos» y añadió que, por este mismo motivo, no iba a realizar «ningunha crítica».

Resultados en Monforte

Sobre los resultados obtenidos por el PSOE en Monforte, en donde él es el alcalde, y en buena parte de la comarca, Tomé cree que «aínda ca baixa participación, o PSOE subiu 40 votos con respecto ás pasadas eleccións, mentres que o PP perdeu 541 papeletas dende os comicios do ano 2016». Tomé dijo que estaba muy agradecido con los votantes monfortinos, «porque vendo o contexto xeral en Galicia ata subimos en número de votos, polo que temos que estar contentos».

Casi 2.000 votos

«Non é o mesmo sacar os case 2.000 votos que obtivo o PSOE este domingo cunha participación de hai catro anos que facelo ca que houbo este domingo», por ello, calificó de bueno el resultado obtenido en las urnas.

Curiosamente, Vox obtuvo 297 votos, el 3,43% de votantes, pero fue el cuarto municipio de Galicia para esta formación tras Ribeira, Carballeda de Valdeorras y Avión.