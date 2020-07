La sucesión de Gato como alcalde de Monterroso se pone en marcha

El alcalde de Monterroso renuncia y se convoca un pleno el lunes para dar cuenta de su salida

Antonio Gato anunció ayer su decisión de renunciar a la alcaldía del Concello lucense de Monterroso, donde gobernaba con el único apoyo de un concejal y nueve en la oposición. El mandato fue especialmente convulso, pues Gato rompió el acuerdo para gobernar con el PSOE y dinamitó su relación con Independentes por Monterroso, la formación con la que había concurrido a las últimas elecciones municipales. Esta misma semana, la Fiscalía se había pronunciado en su contra en el recurso que presentó tras ser expulsado del partido.

Gato desvinculó ayer su marcha del pronunciamiento del Ministerio Público, que no vio vulnerado su derecho a la participación política por esa expulsión, como él había recurrido: «Demostrarei que a decisión non está vinculada, só faltaría. Iso non ten ningún interese para min», señaló. Tras casi 20 años como primer edil —bajo las siglas del PSOE y ahora como independiente— dijo sentirse «inmensamente agradecido» y, al mismo tiempo, entristecido por «non poder continuar ao fronte da alcaldía».

