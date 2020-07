Djaló se conjura para parar a Stuani, «la mejor arma de Segunda», ante el Girona

0

11/07/2020 17:04 h

La competición no da respiro al Club Deportivo Lugo, que sin apenas tiempo para saborear su buen momento, volverá a la acción este domingo, desde las 19.30 horas, en la visita del Girona al Ángel Carro. El cuadro rojiblanco buscará tres puntos vitales para salir del descenso ante un rival que vive una realidad muy distinta, instalado en zona de play off y aún con opciones de colarse en unas plazas de ascenso directo de las que ahora los separan cinco puntos.

El central guineano Marcelo Djaló compareció en rueda de prensa tras el entrenamiento del viernes en O Cea y subrayó la dificultad de la visita del conjunto catalán, centrándose principalmente en la figura del delantero internacional uruguayo Stuani, pichichi con 26 goles. «Grupalmente hay que contrarrestar al Girona, que tiene un arma que es la mejor de la categoría ahora mismo, Stuani. ¿Cómo se hace? Básicamente, estar todos juntitos y que no esté a gusto en el campo ni tenga el día», explicó incidiendo en la necesidad de ayudarse para frenarlo.

Djaló, además, destacó el buen trabajo de los lucenses ante la Ponferradina, consiguiendo los tres puntos y dejando la portería a cero, «sobre todo ante equipos cargados de talento como este», añadió sobre el Girona.

Respecto al nuevo entrenador, Juanfran García, que ha sumado siete puntos de nueve posibles, dijo que les transmite «seguridad y confianza» de cara a un final de curso que se les está haciendo pesado por la acumulación de partidos. «El equipo está respondiendo bastante bien», matizó.

El central del Lugo protagonizó la jugada más curiosa del derbi dos Ancares, pues vio una cartulina roja en la primera mitad que el árbitro dejó finalmente en amarilla tras revisarla en el VAR: «Estaba bastante tranquilo porque sé cómo voy, lo grande que soy y cómo se ve en el momento. No me puse nervioso porque sabía que iba a mirar el VAR y no iba a ir más allá».

Vuelve Francisco

Al Ángel Carro, además, regresa este domingo con el Girona el ex del Lugo Francisco Rodríguez. Su equipo solo se dejó un empate (1-1 en 2015-16) en cinco visitas a Lugo.