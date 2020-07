Patricia Otero (PSOE): «Trabajo más en las redes, pero prefería el contacto físico»

0

La Voz de Galicia V.G.

Lugo 10/07/2020 09:33 h

Patricia Otero, la cabeza de lista del PSOE por Lugo, tampoco puede salir de A Mariña por la limitación de movilidad del covid.

—¿Cómo organiza la campaña?

—Aunque no puedo salir de A Mariña, como ya habíamos suspendido los mítines y sustituido por actos pequeños, no tuve problema. Estoy en las redes sociales y hago reuniones con alcaldes y con Gonzalo como la de ayer, aunque echo de menos la campaña tradicional; ese contacto directo con la gente, aunque el resto de la campaña ya fue atípica pues los actos que celebrábamos ya eran con muy poco aforo, con mascarilla y demás. Si ya era complicado inyectar ese ambiente electoral para una campaña en caliente, ahora se hace raro dirigirse a los compañeros con las máscaras. Es algo triste. Pero hay que adaptarse a los tiempos que nos toca vivir, porque lo fundamental es parar el virus.

—¿Y qué mensajes lanza en esta campaña tan extraña?

—Que no es lo mismo que gobierne el PSOE que el PP. Es fundamental confiar en el PSdG porque vienen momentos difíciles y necesitamos políticas que apuesten por las personas y que no quede nadie atrás. Y los líderes políticos que se pusieron de perfil ante los problemas lucenses durante los últimos once años no están legitimados para gobernar. Tenemos que fortalecer nuestro sistema sanitario después de tantos recortes. Tener una política industrial propia que permite el estatuto autonomía. Y también luchar contra la despoblación del rural apoyando a los agricultores y ganaderos.