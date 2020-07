El hotel asturiano que no acepta lucenses

0

10/07/2020 19:30 h

Un hotel de Asturias vetó la reserva hecha el pasado mes de febrero por una familia que vive en el Segrià (Lleida) pese a que el confinamiento perimetral de esta comarca les ha pillado de vacaciones en la Costa Dorada tarraconense.

Según publicó este jueves el diario Segre, un profesor de matemáticas de Lleida recibió este miércoles una llamada de un hotel asturiano, cuyo nombre prefiere no desvelar, informándole de que su reserva, pagada el uno de julio, quedaba anulada. «Si el confinamiento nos hubiera cogido en casa, lo podría entender porque no podríamos salir de la comarca y yo sería el primero en anular la reserva, pero llevamos unos días en la Costa Dorada y por lo tanto no iríamos a Asturias desde Lleida sino desde Cambrils, y así se lo hemos comunicado», ha declarado el afectado.

Ahora el veto se hace extensivo a los clientes de Lugo. El hotel asturiano, según indica este profesor catalán, les ha dicho que «por protocolo sanitario» no aceptaban a turistas originarios de las provincias de Lleida o de Lugo, a causa de los rebrotes de coronavirus que existen en algunas zonas de ambas regiones.