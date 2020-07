A Deputación aporta 600.000 euros ao polígono industrial da Fonsagrada

0

Lugo 10/07/2020 19:36 h

A Deputación aportará preto de 600.000 euros para crear un polígono industrial en A Fonsagrada, segundo o acordo asinado onte polo presidente da institución provincial, José Tomé, e o alcalde da localidade, Carlos López, no que o Concello aportará 147.000 euros. Tomé subliñou que esta iniciativa marcará un «antes e un despois no desenvolvemento» da Fonsagrada e da comarca da Montaña.

Ambas partes esperan que o proxecto se faga realidade neste mandato para o que necesitarían asinar este ano o convenio que desenvolva o protocolo firmado onte. O mandatario provincial recordou como o alcalde lle expuxera a necesidade do polígono industrial o pasado 14 de xaneiro durante unha xornada de portas abertas no Centro de Atención a Maiores.

Cabeceira de comarca

Tomé dixo compartir co Concello e co tecido social e empresarial da Fonsagrada esta «necesidade» nunha cabeceira de comarca como é A Fonsagrada e considerou que estas actúan «como polos de desenvolvemento económico, laboral e social, que xeran un efecto multiplicador na zona».

Defendeu tamén o proxecto como modelo de crecemento do territorio e recordou que son as administracións públicas as que deben apostar por esa estratexia. «A Deputación tamén, pero sobre todo aquelas que teñen as competencias en materia de economía, industria e emprego. Para que unha comarca como a da Fonsagrada reforce a súa condición de polo de desenvolvemento económico, laboral e social, evidentemente necesita un polígono industrial», afirmou.

«De xustiza»

Tomé Roca estimou que é algo «de xustiza» que a Deputación apoie e complete a cifra de 147.000 euros que aportan o Concello cos 590.000 euros restantes, o que supón o 80% do investimento total. «Estamos colaborando cun Concello, que é a misión principal da Deputación; pero, ao mesmo tempo, estamos contribuíndo ó desenvolvemento de toda a comarca da Montaña, e, con elo, impulsando tamén o conxunto a provincia», explicou.

Para o presidente da Deputación de Lugo, un polígono industrial «ten que ser unha ferramenta de precisión, un instrumento deseñado en colaboración pola Administración pública e a iniciativa privada» e neses senso defendeu a inquietude dos empresarios locais.

Empresariado local

«As contribucións dos empresarios, as demandas que lle teñen expresado ao alcalde, son a mellor garantía de que o proxecto que hoxe —por onte— presentamos ten un fundamento sólido», dixo Tomé.

O presidente do goberno provincial destacou a necesidade de que estes espazos industriais gocen de «boas comunicacións ou un prezo do metro cadrado adecuado á realidade do mercado». E engadiu que «cada comarca, cada concello, cada grupo de empresarios, son os que mellor saben qué é o que precisan as súas empresas».