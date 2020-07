Antonio Gato: «A miña decisión non ten que ver ca Fiscalía, e demostrareino»

0

LUGO 08/07/2020 11:46 h

Antonio Gato presentó su dimisión hace unos días y es ya exalcalde de Monterroso. «Estiven durante catro lexislaturas ao frente do Cocnello do meu pobo cunha maioría absoluta. Esta vez, e no tempo que vai de mandato, a miña únic preocupación eran os veciños e as veciñas. E estou inmensamente agradecido», declaró Gato este miércoles.

El exregidor detalló también que la decisión de dimitir -presentó el escrito hace unos días- no tiene nada que ver con las conclusiones de la Fiscalía que se hicieron públicas hace tan solo unas horas. «E demostrarei que a decisión non está vinculada, só faltaría. Iso non ten ningún interese para min», añadió Gato, que también explicó que siente «non poder continuar ao fronte da alcaldía».