El rebrote de A Mariña vuelve a agitar la incerteza en las reservas de viajes

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

Lugo/La Voz 08/07/2020 05:00 h

El rebrote de coronavirus en A Mariña ha vuelto a sembrar de incertidumbre la planificación de las vacaciones, que muchos habían pospuesto hasta ver erradicada su incidencia en el país. Entre los que se deciden a organizar su tiempo de descanso, las agencias detectan un auge en la demanda de seguros que cubran posibles cuarentenas en los lugares de destino, pero también cancelaciones derivadas de una indisposición de los clientes antes de irse de viaje.

«Como aquí non houbera grandes problemas, o da Mariña foi un shock e notamos que empezaron a cancelar actividades, aínda que non teñan que ver coa comarca. A xente ten medo», explica Luz Álvarez, que comprobó cómo antes incluso del domingo empezaron las llamadas para cancelar la asistencia a una excursión de un día organizada por la agencia Galicia Infinita en la que trabaja. Cree que los clientes «infórmanse e organízanse eles mesmos, pero non chegan a contratar por axencia».

«Non hai demanda. Somos moi de última hora, pero non están vindo nin de hoxe para mañá», lamenta Natalia Santiago, de la agencia B The Travel Brand. A su juicio, muchos apostaban por un turismo «de ida e volta á Mariña», pero vaticina: «Nin iso se vai a dar».

Asegura que aquellos clientes que deciden pasar sus vacaciones fuera de Galicia contratan seguros que oscilan entre diez y cien euros, dependiendo de múltiples variables, como los días de estancia o si se desplazan en su propio coche o viajan en avión. «Os seguros que xa tiñamos incorporaron pólizas novas para cubrir temas de PCR, corentena, que podas cancelar porque estas enfermo por esa doenza», señala.

Repatriación

El más barato de los que ofertan cubre una estancia de cuatro días en la península, España o Portugal, y las islas, con posibilidad de incluir gastos médicos, traslado al hospital de urgencia, repatriación del cliente y su acompañante, regreso por fallecimiento de un familiar, sepelio, anulación y reembolso.

«La mayoría de los viajes que se contratan son nacionales, pero sigue habiendo muchos cambios y cancelaciones», explica Tania Álvarez, de la agencia de viajes El Corte Inglés en Lugo. Entre los seguros que ofrecen a su clientela para viajes dentro de España hay uno en concreto para clientes que se trasladan a las islas que ronda los diez euros y cubre vuelo y hotel.

Sin salir de España

Las agencias coinciden en señalar que los viajes al extranjero están completamente paralizados. Hay países que todavía no han abierto sus fronteras al exterior y también existe miedo a tener cualquier problema sanitario en el exterior. Además, muchos clientes verbalizan la necesidad de pasar las vacaciones en España para ayudar a recuperar la economía.

«La gente prefiere quedarse, están muy concienciados y creen que si pasan sus vacaciones aquí ayudan de alguna manera a recuperar la economía», explica Tania Álvarez, de la agencia de viajes El Corte Inglés, en Lugo.

Detecta que la demanda es «más reducida» porque «la gente sigue teniendo miedo y respeto al coronavirus». La mayoría de las consultas que ha atendido en los últimos días son para estancias en la costa de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de las islas Canarias y Baleares.

Canarias le gana el pulso a Baleares

Los amantes del turismo de sol y playa en Lugo buscan destinos dentro de España que les ofrezcan esas dos condiciones, a las que sumar este año la sensación de seguridad frente al covid-19. En este sentido, la mayor exposición de las Islas Baleares al turismo extranjero, con corredores aéreos desde Alemania o Reino Unido, hace que las Islas Canarias ganen la batalla en ese pulso por atraer al turista nacional.

«Canarias está sendo un destino querido porque a xente nota que o tema do covid-19 está alí moi controlado. En Baleares, como viven moito do turismo exterior, á xente tíralle para atrás. Ademais, en Canarias hai hoteis de alta gama, con todo incluído, nos que non tes por que saír, podes ir á praia preto e regresar a comer ao hotel», explica Luz Álvarez, de la agencia online Galicia Infinita, ubicada en Sarria.

«Os hoteis poñen moitas facilidades de cancelar sen ningún gasto para o cliente», según apunta, y la única pérdida vendría aparejada por los vuelos, si se cancelan o no llegan a cogerse, para lo que sí se contratan seguros que cubran esa incidencia.