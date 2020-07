El presidente de la Diputación de Lugo aboga por que la Xunta gestione el control del aislamiento en el brote de A Mariña

0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 06/07/2020 14:48 h

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se reunió esta mañana telemáticamente con los alcaldes de los 14 municipios aislados por el brote de coronavirus en A Mariña. Según detalló, entre los regidores hay una gran preocupación por cómo ejecutar la orden de la Xunta que, según el mandatario, les traslada la responsabilidad de la «vixiancia, inspección e control do cumprimento» de las medidas de aislamiento.

Según Tomé, los regidores coinciden a la hora de asegurar que carecen de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para certificar que se cumplan las restricciones, «cando nin sequera teñen o dato de afectados de cada concello». En ese sentido, el presidente de la Diputación entiende que la ley del 2008 a la que alude la Xunta habla de competencias en materia de salubridad, como pueden ser potabilizaciones, saneamientos o ruidos, pero que en ningún caso se puede trasladar a los municipios la gestión en materia de salud epidemiológica. Además, alude a un artículo de esa norma del 2008 que establece que «as entidades locais poderán asumir as competencias delegadas por Sanidade sempre que poidan executar plenamente as medidas e obteñan a acreditación» necesaria. A ojos del presidente de la Diputación, no se da ni la capacidad ni esa acreditación.

Vista la situación, y tras consultar a los servicios jurídicos de la Diputación, Tomé expuso a los regidores de A Mariña que tenían cuatro alternativas. Emitir un bando instando a los vecinos a cumplir lo que establece la ley; remitir un escrito a Sanidade alegando que no tienen posibilidad de ejecutar esas competencias tal y como establece el artículo 8 /81 del 2008; pedir a la Xunta que ponga los medios técnicos, humanos y económicos de los que carecen los municipios; o bien cursar un recurso contencioso administrativo contra la medida, aunque esta choca frontalmente con la premura de la situación.

«Agora os concellos decidirán, nós deixamos a porta aberta para colaborar con eles e asesoralos. Ben é certo que 10 dos 14 alcaldes xa se declararon indignados pola orde a Deputación vai estar con eles». Pidió a Feijoo que sea Sanidade el que ejerza las competencias «que lle quere pasar aos Concellos» y recordó que en ni en Andalucía ni en Cataluña los gobiernos autonómicos han delegado en las entidades municipales la vigilancia de las medidas. «A saúde está por encima dos votos. Non sei se o señor Feijoo pensa o mesmo. Espero que si».

En clave de elecciones, coinciden alcaldes y Tomé en que «isto pode incidir nos resultados porque a xente ten medo a xuntarse nun colexio electoral, e son 70.000 persoas».