Ana Pontón en Lugo: «Son os galegos os que van confinar ao PP na oposición»

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 04/07/2020 14:37 h

A candidata do Bloque Nacionalista Galego (BNG) á presidencia da Xunta de Galicia, Ana Pontón, celebrou este sábado pola mañá un mitin na praza Maior de Lugo no que precisou que ver a explanada ateigada de xente «é unha gran noticia para Galiza, pero pésima para Feijoo». Asegurou que son os galegos os que van confirnar o PP á opisición e pediulle aos votantes indecisos que confíen na formación nacionalista cando vaian a votar o domingo que vén.

Pontón tivo tamén palabras de lembranza, polas 619 víctimas do covid-19, e destacou que ela non vai optar polos minutos de silencio e si por unha sanidade púbrica de calidade. Mostrou tamén recoñecemento ás persoas que estiveron en primeira liña durante á pandemia, «maioramente mulleres precarias, ás que amosaremos o noso recoñecemento». Amosou tamén verbas de ánimo para as persoas que sofren o brote de coronavirus en A Mariña. «Onde está o protocolo para estes rebrotes?», preguntoulle a candidata a Feijoo.

Ana Pontón falou tamén de Alcoa e asegurou que de obter unha vitoria nas urnas nacionalizará a planta e unha tarifa eléctrica que permita protexer os postos de traballo. «O primeiro que faremos será chamar a Pedro Sánchez para dicirlle que a Xunta tamén vai participar na intervención». Non se esqueceu ela do mundo rural, e do interior da provincia de Lugo, no que ela tamén naceu posto que é natural de Chorente, en Sarria. Ademais, tamén avanzou que o tenente de alcalde Rubén Arroxo será «o próximo alcalde de Lugo».

Rubén Arroxo: «O venres veu o demo a Lugo»

No mitin participou tamen o nacionalista Rubén Arroxo, que comparou a Vox co «demo» e condeou que viñera a «insultar a Castelao, porque terían que nacer moitas veces para poder nomealo». Arroxo pediu o boto para o BNG asegurando que, de gañar os nacionalistas, tomarán decisións «sen ter que pedir permiso a Madrid». Arroxo tivo tamén verbas para falar do dereito á información de calidade e fixo referencia a «un tempo novo» que está por chegar.

No acto falou tamén o candidato número 2 do BNG, Daniel Castro, que apelou á mocidade como forza motora nestas eleccións autonómicas. «Isto suporá o fin de Feijoo e permitirá que a xente nova poida traballar na súa terra». Lembrouse tamén da sua comarca, A Mariña, e precisou que está «a piques de estoupar». «Fainos falla unha muller que lidere o cambio dende a esquerda e o feminismo», engadiu.

A candidata do BNG por Lugo, Olalla Rodil, asegurou que na Praza Maior se percibiu un ambiente de ilusión e confianza e fixo fincapé nunha oportunidade «de transformar o conformismo nun golpe da mesa». Tamén fixo referencia e amosou o seu orgullo por «unha Galiza antifascista».