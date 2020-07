O CEIP Terra Chá de Vilalba contará con aseos integrados nas aulas de infantil o próximo curso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 02/07/2020 13:48 h

A Xunta de Galicia financia con 10.000 euros a construción de aseos integrados nas aulas de educación infantil do CEIP Terra Chá de Vilalba. Os baños, que contarán con lavabo, retrete e cambiador, serán para uso exclusivo dos alumnos máis pequenos e estarán comunicados en todo momento cos mestres.

Estas obras xorden no marco das medidas covid-19, xa que permitirán que os escolares de infantil empreguen os mesmos aseos do grupo de convivencia, sen ter que ir a servizos comúns do centro como ata agora. Está previsto que os traballos de construción finalicen en setembro, coincidindo co inicio do novo curso académico.