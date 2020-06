La pandemia fuerza el cierre de la mítica Bodega de Pedro

O próximo mes materializarase o traspaso do emblemático establecemento de Acea de Olga

É toda unha referencia da hostalería na capital lucense. Dicir Pedro López Neira é dicir La Coruñesa e, para os menos veteranos, Bodega de Pedro, en Acea de Olga, un local con 21 anos de historia na avenida de Magoi. Despois de cotizar 50 anos, «sempre na hostalería», López Neira traspasa o seu negocio. O relevo á fronte do establecemento producirase a primeiros de outubro, segundo as previsións. Pero, de momento, detrás da barra, López Neira exerce o seu maxisterio coma se o momento de empezar a gozar do descanso gañado a pulso non estivera xa aí mesmo. Responde as preguntas mentres vai dun lado a outro ofrecendo tapas, cobrando e servindo cafés; mentres saúda aos clientes que chegan e aos que marchan. Está en plena forma, pero, como el di, «chegou o tempo».

