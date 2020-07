Los okupas de Lugo llaman a la policía para sacarse de encima a los propietarios

En Palavea volvieron a repetirse enfrentamientos entre vecinos y asaltantes, y vecinos de Perillo protestaron ante la vivienda asaltada el viernes

La ocupación de viviendas se está extendiendo por distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana, desde el Agra a la Sagrada Familia, Palavea, A Zapateira o Perillo, al tiempo que crece la preocupación en los vecindarios. Hay quien reconoce miedo a salir de su casa «incluso por la mañana para ir a trabajar», subraya Manolo, vecino de Os Mallos, por temor a que al regresar «pueda encontrarme a desconocidos dentro, con mis muebles y comiendo hasta la comida de mi nevera». Saben de personas a las que ya les ha sucedido. Como ocurrió en la segunda residencia de Ramón Tedín. «No hace ni quince días que llegué a mi casa de Cabana y me encontré con una pareja en el interior. Tuve la suerte de que se marcharon, pero ya me habían vaciado el congelador. Me robaron unos 50 kilos de carne», explica este vecino de O Ventorrillo.

