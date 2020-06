Felicidades a la directiva del Círculo das Artes

0

La Voz de Galicia Luis Latorre

26/06/2020 21:39 h

El jueves la Asamblea General de socios del Círculo de las Artes zanjó definitivamente el asunto de las cuotas cobradas durante el cierre de la institución causado por el COVID-19. La votación fue prácticamente unánime, salvo un voto, y se decidió no devolver los importes, ya que tal y como explicó la directiva hubo gastos que hay que afrontar a pesar de estar cerrada la puerta y la devolución de esos recibos incluso podría hacer peligrar el futuro de la Sociedad. Entre otros gastos, se cubrió a los trabajadores la parte del sueldo que el ERE no abonaba para no perjudicarles en esta situación. En todo caso es ya cosa juzgada porque la Asamblea, el órgano soberano del Círculo de las Artes, ha respaldado las decisiones tomadas.

Confundir una sociedad de este tipo con un gimnasio es no saber dónde se está. La cuota no se paga por un servicio prestado, no son empresas privadas ni venden un producto. Lo que se está es abonando la participación de entidades de las que sus miembros somos sus dueños, y uno no deja de pagar la hipoteca de su casa aunque se marche de vacaciones y la vivienda esté vacía. Tampoco da de baja la luz y el gas… Pues aquí igual.

Hay que decir que la directiva del Círculo ha tenido a los socios informados puntualmente sobre todos y cada uno de los pasos dados. Incluso antes de la reunión de ayer, nos enviaron a todos nada menos que seis correos electrónicos desde mediados de marzo en que explicaban sus decisiones, con una transparencia muy poco habitual en esta ciudad y que es digna de aplauso. Si alguien no se enteró es porque no quiso enterarse.

Felicito a la directiva por su trabajo, su claridad en las explicaciones y su forma de proceder. Ojalá todas las entidades funcionasen igual de bien y entendiesen que la democracia es mucho más que votar cada cierto tiempo.