Réquiem por los castillos de Os Ancares

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 25/06/2020 12:13 h

Después de tres años de trabajo, los integrantes del Colectivo Patrimonio dos Ancares acaban de terminar el inventario de los castillos y torres, pazos y casas señoriales, y escudos de armas de la comarca de la montaña lucense. Y las conclusiones son bastantes preocupantes por el estado de abandono de la gran mayoría de los elementos, buena parte de ellos catalogados como BIC, la máxima protección del patrimonio en Galicia.

En total han contabilizado 18 fortalezas (2 en Baralla, 4 en Becerreá, 4 en Cervantes, 3 en Navia de Suarna, 3 en As Nogais, y 2 en Pedrafita do Cebreiro). En cuanto a las casas señoriales y pazos hay 18 (5 en Baralla, 2 en Becerreá, 3 en Cervantes, 4 en Navia de Suarna, 2 nas Nogais y 2 en Pedrafita do Cebreiro). Y acerca de los escudos, hay en Os Ancares 62 (14 en Baralla, 12 en Becerreá, 14 en Cervantes, 8 en Navia de Suarna, 5 en As Nogais y 9 en Pedrafita do Cebreiro).

Por otra parte también documentaron 14 castillos que desaparecieron y de los que solo quedan el nombre y algunos restos que pasan prácticamente desapercibidos (7 en Baralla, 1 en Becerreá, 3 en Cervantes e 3 en Navia de Suarna). «Destes, sábese que un, o de Pena Agüeira, en Becerreá, foi destruído durante a Revolución Irmandiña acontecida entre os anos 1467 e 1469. Os restantes, situados en outeiros rochosos, polos restos atopados, cremos que eran os máis antigos, posiblemente de época Altomedieval», explica el historiador Xabier Moure.

Con respecto a los castillos y torres que se conservan, su estado es, señalan desde el colectivo patrimonial, «moi malo, só se salva o de Doiras, en Cervantes». Indican que otras fortalezas emblemáticas de la comarca como la de A Vilameixe (Baralla), Dumia y Quindous (Cervantes), A Pobra de Navia (Navia de Suarna), Doncos y Torés (As Nogais), o la Casa-torre de Veiga de Forcas (Pedrafita do Cebreiro)« atópanse en ruína ou semirruína, e o mesmo acontece coas casas señoriais que en xeral sufren un total abandono ou foron moi modificadas».

Escudos reutilizados o vendidos

Moure explica que los bienes patrimoniales más abundantes son los escudos de armas, pero que en un número elevado fueron reutilizados en otras construcciones distintas a las que tuvieron inicialmente. «Temos constancia de que ao menos 12 desapareceron, uns porque foron roubados e outros vendidos».

Para el colectivo Patrimonio dos Ancares el estado de conservación de estos edificios y escudos contrasta con el de otras zonas. Así, en la vecina comarca de el Bierzo las diferentes Administraciones públicas (Junta, Diputación de León y ayuntamientos) participan en la consolidación y restauración de sus castillos, como son los ejemplos de Balboa, Sarracín (Veiga de Valcarce) o Cornatel (Priaranza del Bierzo). «Na nosa comarca, coma moito, ilumínanse ou constrúense miradoiros para ver mellor como se veñen abaixo, e iso a pesar de que segundo a lei gozan da máxima protección legal ao estar catalogados como Ben de Interese Cultural (BIC)».