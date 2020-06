Música para el San Xoán más atípico

0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo 23/06/2020

La provincia vivirá la jornada más atípica de San Xoán este miércoles, con la cancelación de todas las celebraciones con motivo de la crisis sanitaria. Eso sí, en algunos lugares, como Sarria o Antas de Ulla, habrá música para mantener vivo el espíritu de las fiestas patronales.

En el caso de Sarria, desde las 12.30 horas habrá pasacalles por toda la villa con Peleriños y Charanga Polillas. Por la tarde, comenzarán los conciertos: Skintight actuarán a las 19.30 y a las 23.30 horas en la Praza de Santa Mariña, con rock clásico al estilo de los años 70 salpicado de otros estilos, como el swing o el blues; mientras que Influenza lo hará a las 20.30 y a las 00.30 horas en la Praza de Galicia.

Desde el Concello, señalaron que renunciaron a la hoguera y a los fuegos artificiales «por prudencia e responsabilidade», para evitar aglomeraciones, pero apostaron por música de grupos locales, en espacios al aire libre para que el riesgo sea menor.

Por su parte, en Antas actuará la Escola-Banda de Música de Antas de Ulla. A las 12.00 horas harán un pasacalles por el pueblo y, después de la misa, darán un pequeño concierto en la Praza do Concello. Además, a las 19.00 horas, habrá otra actuación de alumnos en la Praza Nova. Desde el Concello piden a la ciudadanía que en todos los conciertos utilicen mascarilla y mantengan la distancia de seguridad. En cuanto a la actuación de la tarde, habrá una entrada y una salida delimitadas, además de un aforo limitado por sillas.

Visita a Marcelle

Otra de las alternativas de ocio para esta jornada es visitar el Parque Zoolóxico Marcelle Natureza, en Outeiro de Rei, que ha reabierto sus puertas esta semana. Se puede acceder todos los días de 11.00 a 19.00 horas, siendo las 19.00 el último acceso, por lo que se puede permanecer después en las instalaciones hasta las 20.00 horas.

Las nuevas normas del parque, debido a la pandemia del covid-19, establecen que no se admitirá la entrada de grupos de más de diez personas, no estará disponible el servicio de restauración, se permite el acceso con comida del exterior, no estarán disponibles mesas, silla o bancos (pero se permite entrar con toallas para disfrutar de las zonas de descanso habilitadas), se recomienda el pago con tarjeta y se aconseja el uso de mascarilla en todo el parque, siendo obligatoria en la visita guiada y en la tienda. Más información en el 982 160 211?.

Ruta nocturna

Por otra parte, Piornedo Anda, de la Palloza-Museo Casa do Sesto, organiza rutas etnográficas por Ancares. Hoy habrá una ruta nocturna especial para celebrar el solsticio de verano.

A mayores, siguen funcionando algunas de las rutas en catamarán por la Ribeira Sacra, concretamente, desde el embarcadero Ponte do Sil (Embarcación 1, 26 plazas, de lunes a domingo a las 11.00, 16.00 y 19.15 horas; y Embarcación 2, 53 plazas, de lunes a domingo a las 11.30 y 17.30 horas) y desde el embarcadero de Belesar, con 31 plazas, de miércoles a domingo, a las 11.00, 16.00 y 19.15 horas. Las embarcaciones han reducido su aforo, el uso de mascarilla es obligatorio y se habilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico. Se recomienda comprar los billetes a través de la página web reservas.rutasembalses.es.