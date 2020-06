El rock de Stormy Trucks suena por primera vez en Lugo

Sacará nuevo disco con su banda de rock, Stormy Trucks, el día 15 de junio

A mediados de marzo. Esa era la fecha prevista por la banda compostelana Stormy Trucks, que dio sus primeros pasos a finales del 2018, para lanzar su trabajo debut, Damn the storm. Sin embargo, debido al estado de alarma, el primer aperitivo llegó la semana pasada, con el video-single You do voodoo, y para el disco completo habrá que esperar un poco más, hasta el 15 de junio. «Xa estaba gravado en xaneiro e febreiro, pero esperamos para sacalo a cando empezara a haber un pouco de luz. Non son bos tempos para presentar nada, pero mellor facelo ca que quede na recámara», explica Valentín Caamaño, guitarrista y voz del trío, que completan Duco Miserable (bajo) y Luke Jennings (batería).

