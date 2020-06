Ir de San Pedro a la Milagrosa en cinco minutos es posible

Los operarios siguen con el repintado y colocación de señales en varias calles

Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del plan de ordenación de Tráfico en el barrio de A Milagrosa transcurren con bastante normalidad pese al caos que se avecinaba por tratarse de un zona laberíntica en cuanto a señalización y tránsito de vehículos.

En estos días, los operarios continúan con las labores de instalación de señalización y repintado en la vía mientras que varios agentes de la Policía Local regulan la circulación para que todo transcurra sin incidentes.

El origen de la reordenación del tráfico en este barrio lucense se remonta a la peatonalización de hace casi dos años en la conocida como Praza Vella del barrio, cuando se conectó la mencionada plaza con la calle Divina Pastora. Desde la Federación de Vecinos propusieron peatonalizar dicha vía por varias cuestiones, entre ellas, por la presencia de un centro escolar en el lugar. «Con esta iniciativa gañamos en seguridade e evitamos o risco de atropelos na entrada e saída do colexio; e tamén gañamos en lecer, pola existencia do fogar do xubilado, dun parque infantil...», indicó el presidente de la Federación, Jesús Vázquez, que explicó que debido a esa actuación surgió el origen de reordenar el tráfico.

Seguir leyendo