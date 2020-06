Lugo se pone firme con los edificios abandonados de la Ronda da Muralla

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 24/06/2020 05:00 h

Mientras está presente el debate sobre la peatonalización de la Ronda da Muralla a nivel urbanístico la vía sigue paralizada, con unos 40 edificios vacíos, diez solares sin construir y alrededor de 60 locales sin actividades comercial.

En estos momentos, apenas hay dos construcciones en pie de cierta envergadura. Por un lado el edificio 49, que fue de Vilela, y que se reactivó su ejecución tras más de diez años paralizada la licencia, y el gran edificio que construye Desarrolla junto a la Gasolinera Martínez (número 134-135). Esta promoción tiene a punto de poner a la venta los pisos. También está con licencia un edificio en el 136, que hará Innova para un particular. Y a poco metros la Diputación sigue con las obras en Santa María para su servicios de Recadación y otras dependencias administrativas. Y poco más se mueve en la Ronda a nivel de construcción.

Esta paralización provoca que pasen los años y los edificios abandonados siguen deteriorándose, causando serio problemas de seguridad. Por este motivo, desde el Área de Urbanismo del Concello, que dirige el socialista Miguel Couto, se están tomando medidas para instar a los propietarios a que al menos cuiden las fachadas y elementos que pueden causar daños a los peatones y conductores, como cornisas, ventanas, persianas, tejados, canalones, entre otras partes de los edificios.

El caso más paradigmático es el número 48, donde ya han actuado de manera subsidiaria y actuarán para luego pasar la factura a los propietarios, que han recibido en los últimos quince años numerosas multas coercitivas sin que llegasen a proponer mejoras. Unos metros antes, hay varios edificios que no están con la declaración de ruina, como el 48, pero desde el Concello se les ha enviado a sus dueños órdenes de ejecución para reparar diferentes daños. Couto reconoce que a veces estas órdenes no surten efecto entre los propietarios por lo que no descarta aplicar multas coercitivas.

Además de los citados edificios entre Montero Ríos y Nicomedes Pastor Díaz, hay otros inmuebles a los que se les envió los escritos, como son los de A Mosqueira. Couto confía en que la próxima peatonalización de esta parte de la Muralla sirva revitalizar la zona y se rehabiliten los edificios abandonados: «Creo que será un aliciente e incrementará o valor dos inmobles». Couto recuerda que hay diferentes ayudas de las administraciones para rehabilitar los edificios de la Ronda da Muralla, que se encuentran dentro del Pepri.

Una zona más complicada para actuar a nivel urbanístico en este momento es O Carme, donde también hay casas en ruina y solares por construir. Couto recuerda que buena parte están fuera de ordenación, que hay una sentencia que aún no es firme tras las alegaciones de la Xunta por influir en el trazado del Camiño Primitivo y que afectaría a todo el desarrollo urbano, y además el edil socialista indica «que é necesario sentarse entre todas as partes e Administracións para saber que se quere facer neste barrio, onde recordemos pasa o Camiño Primitivo».

Otra zona con protección pero que tendrá futuro es Recatelo. Está anunciada la peatonalización de dos de sus calles y se anuncia que el carril más pegado a la Muralla se convertirá en paseo peatonal. El número 78, que hace esquina con la Ronda, tiene licencia para su reforma.

Después de 30 resoluciones por fin se entrará en el número 48

El Concello acometerá de forma subsidiaria los labores de desmantelamiento del inmueble número 48 de la Rolda da Muralla con el fin no solo de garantizar la estabilidad del edificio sino la de los ciudadanos. La empresa Aldariz Ferreiro, por importe de 48.080,89 euros, se encargará de las obras, que durarán seis meses

El concejal de Urbanismo, Miguel Couto, recuerda que los dueños de edificios llevan posponiendo 15 años la mejora, «tempo no que de forma reiterada desoíron os requirimentos da administración local», y apuntó que «dende o 2001, ano no que se advirte por primeira vez da necesidade de actuar sobre a mesma, o Servizo de Urbanismo emitiu máis dunha trintena de resolucións, instando ás súas donas a corrixir as deficiencias que presenta».

Hasta el momento el Concello impuso ocho multas coercitivas al respecto por importe de 43.000€ sin que causaran efecto alguno, «polo que, non nos quedou outra alternativa que solicitar a oportuna autorización xudicial para rematar, dunha vez por todas, o procedemento. A nosa máxima preocupación é a protección dos viandantes e, precisamente por iso, evitaremos que se siga adiando esta actuación de maneira inxustificada».

El responsable de Urbanismo indicó que «agardamos que tras esta actuación, coa que se pretende frear a aparición de novas filtracións de auga e o incremento do deterioro da vivenda, xa se poida recuperar o tránsito peonil neste punto da rúa, actualmente restrinxido».

Trabajan en un tramo del paseo interior en Clérigos

Desde el gobierno local se marcan como objetivo seguir con la apertura de nuevos tramos de la ronda interior de la Muralla. El concejal de Urbanismo, Miguel Couto, se ha fijado en Clérigos, donde cree posible que a lo largo de este año se puedan dar los pasos para abrir otro pequeño trozo de ronda interior.

El concejal está negociando con los propietarios de algunas traseras de los edificios de Clérigos para ir uniendo parcelas, algunas de ellas que ya son municipales. Couto señala que antes de la aprobación del plan de urbanismo de los años 70 y del Pepri las licencias urbanísticas de las décadas de los 50 y 60 estipulaban la cesión obligatoria al Concello de los terrenos más pegados a la Muralla. Pero las licencias de construcción posteriores ya no tuvieron esa obligación, con lo que ahora es necesaria una negociación para unir los terrenos.

Couto espera conseguir un acuerdo, uno a uno, con los dueños de los terrenos, dejando clara que la propiedad sigue siendo de ellos pero a la vez reconociendo que en el futuro podrían tener derecho a una compensación.

El concejal socialista señala que no solo se quiere abrir un nuevo tramo de ronda interior si no que se quiere trasladar un mensaje a la población «de crear conciencia de que se poden facer actuacións que humanicen o centro». Couto indica que se trata de «visibilizar» como se puede mejorar la parte trasera de edificios pegados a la Muralla, con la idea de que los lucenses y otros propietarios puedan percibir la mejoría estética de la Muralla.