La Diputación aporta 380.000 euros al Campus Terra de Lugo

lugo / la voz 19/06/2020 13:18 h

El diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, informó este viernes que la junta de gobierno provincial aprobó el convenio con la USC de 430.000 euros, de los cuales la institución provincial aporta 380.000 euros y la entidad académica 50.000 euros. Rivera Capón explicó que el dinero será para afianzar y potenciar «a excelencia académica do Campus Terra a través de acciones que fomenten a formación, a investigación, a innovación e o incremento do alumnado».

El plan de apoyo de la Diputación al Campus se desarrolla desde el año 2014. Riveira indica que quieren darle continuidad «porque apostamos pola educación pública e de calidade, por ofrecer facilidades de acceso á mesma, contribuíndo á igualdade de oportunidades dende unha administración pública coma a nosa». El diputado socialista apuntó que el Campus es motor de la economía, además de aportar conocimiento «á sociedade, á ciencia e ao noso tecido produtivo».

Las acciones que incluye el convenio tienen como objetivo promocionar Lugo como ciudad universitaria y las titulaciones del Campus, captación de estudiantes de otras nacionalidades, apoyo para el desarrollo de las prácticas, fomento de las titulaciones de máster, potenciación de los cursos de verano, impulso de la divulgación científica y, entre otras, mejora de las instalaciones universitarias.

«O Campus contribúe a unha especialización e profesionalización do noso rural, e posibilita que os nosos mozos e mozas estuden unha profesión que lles facilita asentarse no rural lucense e mellorar as nosas explotacións», manifestó Rivera Capón. El diputado recordó que además de este convenio la Diputación colabora con la USC con numerosos proyectos, como los que se desenvuelven en la Granxa Gayoso Castro, donde hacen prácticas el alumnado de la Facultade de Veterinaria y de la Escola de Enxeñaría «Estamos a facer un importante investimento para a construción e dotación dun centro experimental de leite en colaboración coa USC, no que investimos 1,3 millóns de euros para que estudantes e investigadores fagan prácticas e realicen proxectos que contribúan á redución dos custos na produción láctea. Un centro que estará a disposición do Campus Terra co que queremos garantir, ademais, que a Facultade de Veterinaria manteña o seu tan merecido recoñecemento internacional».

Urinarios para el Paseo do Rato

Por otra parte, en la junta de gobierno se aprobó sacar a contratación el alquiler de cuatro cabinas sanitarias autónomas móviles, totalmente accesibles, y su mantenimiento y limpieza diarias para su instalación en el entorno del Paseo do Río Rato y de los huertos urbanos de los parques del Río Rato y de Paradai. El presupuesto del contrato es de 23.562 euros y su duración hasta el 2023.

En cuanto al proceso de adjudicación de los huertos, el diputado informó de que «xa rematou o prazo para presentar alegacións e non se presentou ningunha, agora estamos no proceso de repartir as parcelas dispoñibles e estámolas acondicionando -tarefas de desbroces, principalmente- para que no momento no que as persoas vaian traballalos estean en condicións óptimas».

Se prevé que en el mes de julio se concedan y los beneficiarios ya podrán hacer uso de los 150 huertos del Parque do Rato y de los 34 del Parque de Paradai.

Conservación de carreteras

Por otra parte, el gobierno provincial aprobó el contrato de conservación de la Zona 4 de la red de carreteras de la Diputación y aprobó también una nueva licitación de este servicio para el período 2020-2021. El contrato es de un año, prorrogable por 3 meses, y el presupuesto base de licitación asciende a 419.857 euros para lo que queda del 2020 y para el 2021.

Este lote de la Zona 4 se corresponde con los concellos de Monterroso, Antas de Ulla, Portomarín, O Páramo, Sarria, Paradela, Guitiriz, Begonte, Friol, Guntín y Palas de Rei.