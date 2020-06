Baixan a 21 os casos activos de covid-19 na provincia

0

La Voz de Galicia Lucía Rodríguez Peña

14/06/2020

A área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte conta a día de hoxe con 21 casos activos na provincia, un menos que o sábado. Deles, ningún se atopa na UCI, pero dous se encontran hospitalizados no HULA. O Hospital Público de A Mariña e o Hospital Púbico de Monforte non teñen pacientes covid-19 ingresados.

Dos 21 casos activos na provincia, 19 permanecen en observación nos seus domicilios. Esta cifra supón dous menos que o sábado.

No rexistro histórico ata o día de hoxe son 28 os falecementos e 915 as persoas curadas. Os casos totais na provincia ata o día de hoxe, contando os falecementos e as altas ascende a 964.