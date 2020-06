Arrancan as rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra

0

Lugo 13/06/2020 12:25 h

O servizo de rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra arrancou esta fin de semana e estará operativo ata finais de ano con novas medidas de seguridade para garantir que non haxa riscos de contaxio de covid-19, segundo informou a Deputación de Lugo. A deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, animou á cidadanía a realizar algunha destas viaxes que a institución provincial puxo en marcha.

«Cremos que a participación irá aumentando pouco a pouco cada fin de semana. Sabemos que a prudencia debe primar neste tipo de actividades, pero nós como institución pública traballamos moito para que non se corra ningún risco para desenvolver este tipo de iniciativas de lecer con seguridade», explicou a Deputada, que participará este sábado xunto ao presidente, José Tomé Roca, nunha das viaxes que parten de Ponte do Sil.

Metade de prazas ocupadas

Pilar García Porto indicou que as «as embarcacións saen coa metade de prazas ocupadas» respecto ás outras tempadas e sinalou que o calendario de saídas está deseñado para que «coincida o mínimo número de persoas no embarcadoiro antes de subir ou baixar no catamarán».

A deputada animou á veciñanza a facer as súas reservas co fin de pasar un día en tranquilidade absoluta, desfrutando dunha comarca como é a Ribeira Sacra, lonxe das aglomeracións: «Falamos dun lugar idílico que está a un paso de ser declarado Patrimonio da Humanidade e que xa é Ben de Interese Cultural. Subirse a unha das embarcacións provinciais permítenos descubrir unha contorna impresionante que temos preto da casa e cumprindo coas normas de seguridade que nos marcan as autoridades sanitarias».

Limpeza entre viaxe e viaxe

«Entre viaxe a viaxe as embarcacións vanse desinfectar co obxectivo de que o risco de contaxio ao realizar unha das rutas que temos programadas sexa o mínimo posible», explicou a deputada. García Porto incidiu en que é normal «que de primeiras nos custe planificar as nosas viaxes e escapadas, por iso debemos apostar polos lugares de proximidade nos que hai múltiples opcións de lecer que se complementan entre si e fan que desconectemos da rutina e do período de confinamento que vimos de pasar».

Reservas e venta de billetes

No caso do embarcadoiro Ponte do Sil, as embarcacións non sairán á vez, senón que se ofertan ata cinco horarios diferentes para poder realizar as viaxes e o límite de aforo fíxase para 26 pasaxeiros nunha e de 53 na outra. No caso de Belesar, poden viaxar de cada vez 31 pasaxeiros, con flexibilización horaria.

A Deputación prioriza a compra de billetes na web reservas.rutasembalses.es. No caso de que se deba facer in situ, é preferible que os pagamentos se fagan con tarxeta bancaria. Ademais, é obrigatorio o uso de máscaras de protección e están habilitados dispensadores de xel hidroalcólico tanto nas instalacións como nas embarcacións.

Horarios

Embarcadoiro Ponte do Sil

Xuño

Embarcación 1 (26 prazas) De luns a domingo: 11:00, 16:00 y 19:15 horas Embarcación 2 (53 prazas) De luns a domingo: 11:30 y 17:30 horas

Xullo e agosto

Embarcación 1 (26 prazas) De luns a domingo: 11:00, 16:00 e 19:15 horas Embarcación 2 (53 prazas) De luns a domingo: 11:30 e 17:30 horas

Setembro

Do 1 ao 13: Embarcación 1 (26 prazas) De luns a domingo: 11:00, 16:00 e 19:15 horas Do 1 ao 13: Embarcación 2 (53 prazas) De luns a domingo: 11:30 e 17:30 horas Do 14 ao 30: Embarcación 1 (26 prazas) De luns a domingo: 11:00 e 16:00 horas Do 14 ao 30: Embarcación 2 (53 prazas) De luns a domingo: 11:30 e 17:30 horas

Outubro

Embarcación 1 (26 prazas) De mércores a domingo e o día 12: 11:00 e 16:00 horas Embarcación 2 (53 prazas) De mércores a domingo e o día 12: 11:30 e 16:30 horas

Embarcadoiro Belesar

Xuño

31prazas De mércores a domingo: 11:00, 16:00 e 19:15 horas

Xullo e agosto

31 prazas De luns a domingo: 11:00, 16:00 e 19:15 horas

Setembro

Do 1 ao 20: 31 prazas De luns a domingo: 11:00, 16:00 e 19:15 horas Do 21 ao 30: 31 prazas De luns a domingo: 11:30 e 16:30 horas

Outubro

31 prazas Venres, sábados e domingos e o día 12: 11:30, 16:30 horas