Abierta desde el martes la inscripción en el programa laboral Muramiñae Rehabilita

Lugo 13/06/2020 11:32 h

Las bases del Muramiñae Rehabilita, el plan de intervención sociolaboral municipal, serán publicadas el lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de manera que el martes de podrá iniciar la inscripción. El programa permitirá desarrollar durante seis meses, según explicó el Concello, obras de mejora en diez barrios de la ciudad, al tiempo que da una oportunidad laboral a 27 personas de colectivos vulnerables.

Las bases ya pueden consultarse en la página web municipal, www.concellodelugo.gal, y después de su publicación en el BOP se abrirá un plazo de 10 días naturales para la presentación de solicitudes con el objetivo de que las personas que ocupen las plazas puedan comenzar a trabajar a mediados del mes de julio.

Colaboración

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, trasladaba hace días los detalles del procedemiento a las y los representantes de distintas asociaciones que trabajan en este ámbito para pedirles su colaboración en la canalización de la información a las personas interesadas y para ayudarlas en la presentación de las solicitudes.

«Daráselle prioridade na contratación aos desempregados de longa duración, mulleres, maiores de 55 anos, mozos e mozas menores de 30 atendidos polo Programa Operativo de Emprego Xuvenil e persoas que estean en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe de Servizos Sociais», explicó Méndez.

La iniciativa, enmarcada en la línea de acción específica que fija la estrategia europea DUSI para la promoción de la inclusión social y de la lucha contra la pobreza a través de la inserción laboral, se reactiva tras quedar paralizada en marzo, mes en el que se presentó, por el estado de alarma causado por el covid-19.

A rexedora explicou que se crearán 3 brigadas que estarán conformadas por 27 persoas: 8 peóns e un capataz en cada unha delas.

“Estes equipos encargaranse de realizar labores de xardinería e arranxos medioambientais, de albanelería e pavimentación e reparación de mobiliario e infraestrutura urbana nos barrios DUSI: Recatelo, A Cheda, A Ponte-San Lázaro, O Carme, Milagrosa, Fonte dos Ranchos, Lamas de Prado, Abella, Abuín e Saamasas”.

Lara Méndez subliña o feito de que esta oportunidade laboral irá acompañada, asemade, dun traballo de capacitación coas persoas contratadas, con formación tamén en habilidades sociais e laborais. “Na fase final do contrato entrarán a escena os nosos orientadores laborais, que axudarán aos participantes no plan na súa inmersión no mercado laboral”, matizou a alcaldesa.

Participación da veciñanza

A alcaldesa destacou tamén a apertura deste programa de obras á opinión e suxestións da veciñanza, “xa que queremos que sexan os cidadáns os que nos propoñan as actuacións que queren que desenvolvamos neste barrios”. Para iso, habilitarase un espazo na web municipal onde deixar as propostas, e tamén se repartirán folletos de papel a través dos que os veciños e veciñas poden facer chegar as súas peticións, que se irán estudando no marco dun plan de acción de barrios.

O investimento deste primeiro plan Muramiñae Rehabilita ascenderá a 671.000 euros, do que o Concello cofinancia o 20% e o resto son fondos FEDER. Desta cantidade, 267.000 euros son para gastos de persoal, e o resto materiais, vestiario, aluguer maquinaria, coordinación e seguridade, entre outras actuacións complementarias.