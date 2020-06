El personal del 061 de Lugo se opone a la ubicación que tendrán en el centro integral de salud

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

lugo 12/06/2020 12:32 h

La Federación de Servizos de la UGT se opone a la ubicación asignada al servicio del 061 en el futuro centro integral de salud, en el solar del viejo Xeral. En concreto, la delegada lucense del 061 de la UGT, Estafanía Fernández, señaló en que el anteproyecto la base de las ambulancias iba en la planta baja del edificio del viejo Materno, por la parte de atrás, pero que ahora se les ha comunicado que irán en un sótano, debajo de la rambla de acceso al PAC y fuera del edificio sanitario.

«Esta planificación condena de alguna manera a confinar bajo un punto de vista global a entorno de 50 profesionales sanitarios, (médicos, enfermeros y técnicos sanitarios), que está previsto que realicen sus guardias de 24 horas al día en un sótano que consideramos no reúne según lo planificado las mínimas condiciones necesarias para el funcionamiento del servicio», señalan desde la UGT.

La médica Estefanía Fernández señala que las altas temperaturas que se producen en los garajes causan daños a los medicamentos y al material, «además de suponer un enorme esfuerzo para el personal que tiene que trabajar con temperaturas superiores a 30 grados metidos en buzos y con epis».

Por otra parte, desde la UGT critican que en la reforma del centro de salud no se contemple que estén las tres ambulancias de urgencias. En estos momentos hay una medicalizada en el PAC de Fingoi y dos unidades básica en As Gándaras. «Lo normal es que ahora estuviesen todas juntas en el futuro centro y que las dos de As Gándaras tengan que venir al viejo Xeral a buscar al médico y al enfermero, que como mínimo tardan 15 minutos, y luego acudir a la emergencia que en algunos casos un minuto sirve para salvar una vida», señaló Eliseo Rivas, secretario general de la federación de servicios públicos de la UGT.

Este sindicato indica que toda esta información se ha trasladado a los responsables de la Conselleria y dirección del 061, «los cuales no han dado ningún tipo de respuesta; lo cual nos lleva a valorar el inicio de medidas de presión y movilizaciones ante la pasividad de los responsables sanitarios». Cuentan con el apoyo de la Federación Veciñal de Lugo.