Mano dura en Lugo con los dueños que no retiran la maleza de sus fincas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 12/06/2020 20:02 h

El Área de Medio Ambiente del Concello, que dirige Álvaro Santos, ha comenzado una campaña para obligar a los propietarios de solares con maleza a que los limpien, bajo amenaza de multas primeros, para luego hacerlo de forma subsidiaria si no entran en razones los dueños.

Durante el pasado año no se tramitó ningún expediente de este tipo desde el Concello, pero el nuevo responsable del área quiere poner orden en un problema de imagen y de salubridad que recibe quejas de los vecinos que viven junto a solares abandonados. El concejal socialista dictó el pasado miércoles 23 órdenes de ejecución instando a otros tantos propietarios de fincas del centro de la ciudad, de los barrios y de las parroquias que tras recibir denuncias vecinales e informes de la Policía Local necesitan de una limpieza urgente.

«A vindeira semana irán outra vinte ordes de execución, porque ademais de advertir a estes propietarios, que terán quince días para limpar as súas fincas, queremos mandar unha mensaxe disuasoria, de que se actúa», señaló el edil socialista. No se pudo actuar antes debido a que por culpa del estado de alarma estaban paralizadas las notificaciones.

Petición a los vecinos

Estos primeros requerimientos se cursaron atendiendo a la antigüedad de las denuncias y de entrada en el Rexistro. Santos aprovecha esta primera campaña de órdenes de ejecución para hacer un llamamiento a la ciudadanía perjudicada por situaciones similares y los instó a dejar constancia de forma oficial de sus quejas para posibilitar la intervención municipal. En estas primeras órdenes de ejecución, para conocer el propietario de la finca que tiene que limpiar la maleza el Concello utilizó la referencia catastral.

Procedimiento de las multas

Las sanciones por incumplir las órdenes de ejecución van desde los 1.000 euros iniciales hasta los 10.000. Una vez que el propietario recibe la notificación, tiene 15 días para limpiar la parcela o presentar alegaciones. Si no contesta ni hace la limpieza comenzará una primera multa, de mil euros, y así cada tres meses se irá incrementando otros mil euros hasta el décimo aviso, que son 10.000. Al final del proceso, el Concello haría la limpieza de forma subsidiaria para luego pasar la factura al propietario.

Aun así, por razones sanitarias y de higiene, desde el Concello se prevé actuar de manera subsidiaria antes de llegar a los últimos avisos. «Agardamos que o escrito inicial sexa estímulo suficiente para que se proceda á roza do predio, garantindo o seu acondicionamento libre de residuos, incluído, se cómpre acometelas, a súa desinfección ou desratización xa que, de non ser así o Concello procederá á súa execución forzosa», explicó Santos.

¿Y qué pasa con las fincas de propiedad municipal?

El Concello tiene que atender parcelas propias a través de la Brigada de Parques e Xardíns, que se encarga de las zonas verdes, y de Urbaser, que limpia zonas que no tienen la condición de parque pero donde sí hay abundantes hierbas. Durante la fase de confinamientos, la citada brigada no pudo actuar al no ser calificada como servicio esencial, mientras que desde Urbaser los esfuerzos se centraron en la desinfección y limpieza viaria. Esta falta de atención y las lluvias y el sol de la primavera han dejado paisajes lleno de maleza, incluidas zonas públicas, como el Paseo Fluvial, el Parque Marcos Cela, el Parque dos Paxariños o el polígono de As Gándaras.

El concejal de Medio Ambiente explica que en los tres primeros casos se tuvo que licitar un contrato de mantenimiento urgente porque su limpieza no forman parte del ya viejo contrato de zonas verdes del Concello. Santos espera que en breve se licite el nuevo contrato, que ya tendrá en cuenta a estos espacios naturales.

Sobre As Gándaras, señaló que a diferencia de O Ceao, donde la propiedad es municipal, en el nuevo polígono se debería crear una junta de conservación en la que también estuviese Xestur y los empresarios.