Lugo, provincia bien posicionada para ofrecer turismo de calidad y sostenible

La app "Lugo Cambia 360" permite acercarse a lugares como el Mirador do Duque, en la Ribeira Sacra

La Voz de Galicia

lugo / la voz 10/06/2020 19:37 h

¿Qué turismo habrá tras la crisis sanitaria del coronavirus? ¿Cómo está posicionado Lugo? Estas preguntas fueron analizadas ayer en el foro de debate que promueve la Diputación dentro de la campaña «En Lugo, si». Participaron el presidente de la Asociación Galega de Albergues Privados, Miguel Ángel Rodríguez; el presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes, Juan Antonio Ribadulla; el presidente de la Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo e Natureza, Agustín Rico; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería de Lugo, Cheché Real; y la representante de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, Beatriz Pérez.

Todos señalaron que a pesar de las dificultades están preparados para atender la demanda de turistas que puedan producirse a partir del fin del estado de alarma, en el verano y en los meses posteriores. Llegaron a la conclusión de la necesidad de afrontar el futuro con unión entre todas las partes y con apoyos de las Administraciones. Y a modo de conclusión, apuntaron que Lugo está en una buena situación para acoger al nuevo paradigma de turismo que se prevé pos covid-19, para lo que pidieron más controles para luchar contra el intrusismo en la profesión.

Rodríguez apuntó que el sector de los albergues sufrirá este año debido al tipo de instalaciones, más propensas a la socialización, que en otras circunstancias son una fortaleza pero que ahora se evitarán. Dijo que elaborarán un listado de albergues que abrirán, «con todas as garantías», y que emitirán un distintivo que señale que se han formado.

« O Camiño de Santiago ten potencial porque a xente ten necesidade de camiñar, de saír das cidades, de encontrarse con outras persoas e de meditar» .

Ribadulla, del sector de las agencias de viaje, también constató la necesidad que tiene la gente por viajar, eso sí, con garantías. «Chegan moitos ás nosas portas dicindo ‘quero irme de vacacións, que me recomendas'». Indicó que cada día que pasa sin más casos de covid-19 juega a favor del sector y que «Galicia e Lugo están ben posicionadas, pero hai que coidar os recursos patrimoniais, naturais e gastronómicos, e pensando na desestacionalización, porque non podemos dicirlle á xente que veña a un miradoiro e logo chega en novembro e está cheo de maleza e as papeleiras sen limpar».

Rico, el presidente de las empresas gallegas de turismo de la naturaleza, abundó en la oportunidad que tiene Lugo de posicionarse en el turismo verde, «pero hay que ordenar las reglas del juego y todas las empresas trabajar con las mismas normas», en referencia al intrusismo.

«Hay que poner en valor lo que tenemos y en este nuevo escenario triunfarán los que se adapten mejor y sean más rápidos en el posicionamiento de marca».

El presidente de los hosteleros lucenses, Cheché Real, recordó que la prioridad en este momento del sector es atender el origen de la crisis, el sanitario: «Temos que dar confianza á poboación e cumprir todo tipo de protocolos hixiénico sanitarios, por iso é importante a formación». Y sobre el intrusismo y las malas prácticas, afeó que haya locales que incumplen el horario de cierre, al igual que criticó a las administraciones por las medidas restrictivas para el ocio nocturno.

Beatriz Pérez, cuyo sector, el de guía turístico, lleva años sufriendo el intrusismo, recordó el potencial de ecoturismo y turismo inteligente, de calidad y sostenible, que puede ofrecer Lugo en el escenario pos coronavirus. Pero también indicó que «a profesionalidade e a especialización en todos os sectores implicados no turismo é o futuro, en vez de xente que fai de todo e sen controis». Los participantes señalaron que precisamente si el intrusismo ya era un problema ahora será mayor «polo perigo potencial que ten o coronavirus para todo o sector».

Miguel Ángel Rodríguez, como responsable de los albergues privados, también incidió en la importancia de que se mejoren los saneamientos y los puntos limpios de los lugares por donde pasa el Camino «e un esforzo para mellorar a instalación de fibra óptica que mellore os servizo de Internet, unha demanda dos peregrinos».