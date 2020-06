La vida es bella

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

10/06/2020 19:11 h

Mi amigo Nando está esperando jubilarse como quien espera agua de mayo. Le toca para agosto; pero entre el mes de vacaciones y los días que le deben, seguramente se retire un poco antes. Anhela ese momento y lo comprendo: lleva dándole a destajo tantos años que echa ya la lengua fuera.

Yo no anhelo nada porque ya me he jubilado. Fue el 22F pasado; pero aunque no me hubiera aún jubilado, igual me daba que por mayo hiciera sol y se perdiera la cosecha o que lloviera. Será porque yo era “pre” y él nunca lo fue. Yo dejé de acelerar hace unos años y él llega al final de su carrera laboral bregando y de un tirón. Esprintando. Y está agotado. Natural. Si ya la vida en sí desgasta...

La vida se parece a una fugaz carrera de cien metros: fase de calentamiento, cien metros de esfuerzo, sofocón final, declive, mutis por el foro y hasta luego... Eso espero. Tan efímero como elemental. Somos lo que duramos, lo que aguantamos sobre un tartán: un compacto saco de carne y huesos programado para existir unos efímeros cien metros y desenchufar. Eso es cuanto somos. Eche o que hai.

En Lugo, año tras año, toma la salida menos gente. No hay cantera y nuestro Lugo se hace viejo. Habrá que ir a fichar promesas fuera. Según datos recientes somos casi un 22%… O por ahí. Algo más de veinte mil los que andamos en período pre desguace. O casi. Y eso es mucho.

Aquí en el alto aguardo ansioso el nuevo curso para, asomado a mi ventana, ver pasar los niños al colegio y venirme arriba. Una manera de recrear la vista, de observar de cerca tanta vida y de abrir los ojos a este viejo pesimista: ahí lo tienes, majadero, hay o no hay relevo.