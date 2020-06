Novedades en el HULA

0

La Voz de Galicia Antón Grande

06/06/2020 17:14 h

Hay que ver las novedades que nos está aportando el famoso bicho. Afortunadamente, las bajas son cada día menos y la sanidad comienza a normalizarse hasta el extremo de que los hospitales públicos, que pretendían privatizar de forma solapada, nos ofrecen datos insospechados. Un claro ejemplo es el HULA, que para reducir gastos, dar vacaciones y no contratar sustituciones de médicos y enfermeras, cerraba camas un par de meses durante el verano alegando no sé qué para que los enfermos se fuesen, si la cosa se ponía chunga, a la privada. Pues bien, este año, como gran novedad, los directivos del HULA han comunicado que no cerrarán camas y que mantendrán al completo la actividad del centro hospitalario.

Mientras la ciudad duerme, la ronda da Muralla se hace semipeatonal y semiatasco. Que conste que estoy a favor de la peatonalización, vivo en una calle peatonal y estoy encantado, pero hay que prever las consecuencias antes de llevarla a cabo. Ya sé que se trata de disuadir a los lucenses para que dejen sus coches en casa, pero, por mucho que se quiera, no hay remedio porque se necesitan para trabajar, ir al súper o cruzar la ciudad, y el pifostio que se monta en la ronda con los coches es de órdago a la grande. Ya no se va a 30 sino en primera y a 15 por hora, mientras que por el carril peatonal apenas circulan personas. Yo prefiero pasear por el adarve de la Muralla, contemplando desde las alturas los dos Lugos divididos por el muro, pero si hay que peatonalizar, me apunto, pero buscando soluciones.

O sea, para entendernos en idioma patrio, con sentidiño.